Mnoho lidí se někdy setkalo s psychopatickou osobností. Kéž by se tito narušení lidé dali poznat dřív, než si je vpustíme do života. Odborníci vyhodnotili podle horoskopu jedince, kteří k takovému chování mají sklony. Možná někoho takového znáte. Najdete mezi nimi i své znamení zvěrokruhu?

Jak psychopata poznáte?

1. Jsou mimořádně manipulativní

Lidé bývají často překvapeni, jak může psychopat zcela ovládnout svou oběť. Takový jedinec je nutí bez mrknutí oka dělat někdy až hrůzné věci. Psychopat je totiž nejlepší manipulátor.

2. Dokáží číst v druhých lidech

Psychopati dokáží číst v druhých lidech jako v otevřené knize. Všímají si chování své kořisti a snaží se odhalit její největší slabiny. Na ty pak samozřejmě zaútočí.

3. Jsou neskutečně okouzlující

Psychopati jsou velmi charismatičtí. Mají obrovské osobní kouzlo, kterým k sobě přitahují lidi jako magnet.

4. Ublíží vám, když to čekáte nejméně

Tento jedinec o vás ví téměř všechno už od prvního setkání. Je mu jasné, kde jsou vaše slabiny, ale nepoužije je hned. Vyčkává, až to nebudete čekat. Až se mu plně otevřete, zasáhne.

5. Říkají vám, co chcete slyšet

Všechno je to jen hra, a vy jste jeho nejoblíbenější hračka. On moc dobře ví, co chcete slyšet. Příbuzní a blízcí jsou jako diváci, kteří se dívají na hezké představení, protože pro ně hraje také líbivé scénky.

6. Nemají žádné svědomí

Svědomí tito lidé nemají, protože nemají morálku. Reagují zcela nečekaně. Nedokáží cítit výčitky svědomí ani po té, co provedli něco opravdu strašného. Naopak, mají z toho radost.

7. Necítí strach

Diagnostikovaní psychopati nejsou schopni cítit strach. Přesněji řečeno strach možná cítí, ale nedokáží na něj adekvátně reagovat.

8. Nevydrží dlouho v jedné práci

Psychopat nevydrží dlouho na jedné pracovní pozici. Často mění svou práci, případně je z práce vyhazován. Dokáže to ale důvěryhodně a uvěřitelně vysvětlit.

9. Chtějí všechny ovládat

Psychopati chtějí všem rozkazovat, a vyžadují poslušnost. Mnoho z vysoce postavených lidí projevuje typické znaky psychopata. 10. Často mluví monotónně

Psychopat nezvyšuje skoro nikdy hlas. Jejich hlas je monotónní, což může být důsledkem nedostatku emocí, které se často projevují právě na hlase.

11. Zcela postrádají empatii

Vlivem své poruchy nejsou psychopati schopní cítit či pochopit bolest ani štěstí druhých. Mohou se ale naučit na projevy emocí reagovat obvyklým způsobem.

12. Jsou neuvěřitelně arogantní

Psychopati jsou přesvědčeni, že jsou něco víc než ostatní. Považují se za privilegované. Působí arogantně a mají vždy pravdu.

13. Nestarají se o pravidla

Pravidla či zákony psychopatům nic neříkají. Jich se totiž vůbec netýkají. Není pro ně problém porušit zákon, protože jsou podle nich hloupé.

14. Důsledky jejich činů je nezajímají

Je zvláštní, jak se psychopatičtí zločinci chovají při zatčení. Tváří se, že je jim to jedno. Nezajímá je, co bude.

15. Jsou to přeborníci ve lhaní

Psychopati umí bravurně lhát. Dívá se vám úplně v klidu do očí a přitom lže. Nemáte šanci ho prokouknout. Navíc si vše pamatují a umí argumentovat.

16. Jako děti jsou často násilní

Známky psychopatie se projevují již v dětství. Psychopati se jako děti chovají často násilnicky vůči svým sourozencům. Dokonce zabíjejí nebo týrají zvířata, protože se jim to líbí.

Psychopati se mohou jako psychopati narodit, nebo se jimi stejně jako sociopati, stát v průběhu života po nějaké traumatické události jako například týrání v dětství, nebo se svému patologickému chování v průběhu života naučí.

Štír - Manipulátor

Štíři jsou emočně nároční lidé, kteří umí vytvářet vyhrocené situace. Jsou považováni za jedny z největších manipulátorů zvěrokruhu. Svého partnera si tento zrozenec bedlivě hlídá a neustále ho kontroluje.

Tito jedinci neumí příliš ovládat své emoce a reakce, což má většinou za následek dramatickou scénu, ve které vybuchnou. Protože jsou Štíři vychytralí, vybírají si ideální submisivní oběti z řad naivnějších znamení.

Blíženci – Lhář

Velmi proměnliví a impulzivní Blíženci jsou hodně vznětliví a reagují obvykle na první škrtnutí. Neumí logicky předvídat důsledky svých činů. Jednají často v afektu. V tu chvíli je nutné se vzdálit.

Mají sklony k manipulování lidmi, protože jejich cílem je dosáhnout svého, za jakoukoli cenu. Jsou to sedmilháři, nevěřte jim ani slovo. Naprosto nemají tušení, jak se cítíte, protože mají omezenou empatii.

Kozoroh – Vykořisťovatel

Ambiciózní Kozorozi touží po nadvládě a moci. Jejich cílem je vidina úspěchu, pro který jsou schopni jít doslova přes mrtvoly. Pro druhé chtějí být autoritou, která udává směr. Vyžadují obdiv a poslušnost.

Své oběti manipuluje a především vykořisťuje. Můžete se snadno stát jejich nástrojem k dosažením cíle. Nemyslete si, že je v tom něco víc. Jeho náklonost k vám je pouze chladný kalkul.

