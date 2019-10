Slavný Christopher Lloyd: Role filmových bláznů ho přivedly k šílenství

Šílený vynálezce Emmett Brown z trilogie Návrat do budoucnosti je nejslavnější rolí Christophera Lloyda (80). Tak trochu zvláštní pověst má také ve skutečnosti. I proto mu utekla už čtvrtá žena.

Měl to štěstí, že se narodil do zámožné rodiny. Jeho dědeček patřil mezi zakladatele známé naftařské společnosti Texaco, strýček byl zase primátorem San Franciska. Neztratil se ani jeho otec Samuel, známý právník, a maminka Ruth, oblíbená zpěvačka. Měli sedm dětí a Christopher přišel na svět 22. října 1938 jako poslední.

Nejtěžší období

Vyrůstal ve státě Connecticut a mohl si vybírat, jestli zahájí zářnou kariéru ve světě byznysu, nebo práva. Rozhodl se ale jinak. Už na střední škole se vzepřel rodinnému osudu a zběhl k herectví. V 19 letech odešel z domova do New Yorku a vydal se za svým snem. O dva roky později se poprvé oženil. S Catherine Boyd strávil 12 let a prošel si nejtěžším hereckým obdobím, kdy se vše učil za pochodu.

Na první filmovou roli si počkal do roku 1975, ale stálo to za to. Už tehdy měl pověst poněkud výstředního herce, takže Miloš Forman nezaváhal a vybral si ho do filmu Přelet nad kukaččím hnízdem, kde ztvárnil jednoho z pacientů psychiatrické léčebny.

Christopher vzal přípravu na roli velmi vážně, dokonce se na několik týdnů nechal zavřít do skutečného blázince, kde studoval chování pacientů. Vyplatilo se. Svým výkonem zaujal a začaly se mu hrnout další role lehce vyšinutých jedinců.

Shořely mu miliony

Jako fanoušek Star Treku byl štěstím bez sebe, když ho obsadili do třetího pokračování vesmírné ságy s podtitulem Hledání Spocka (1984). Krátce poté dostal do ruky scénář k filmu Návrat do budoucnosti, ale napoprvé ho odmítl. Nechtělo se mu do dalšího sci-fi, navíc mu v 88 letech zemřela matka a ještě ke všemu měl nabídku na zajímavou divadelní roli. Vynálezce Emmetta Browna vzal až díky naléhání svého kamaráda, kterému pak mnohokrát děkoval.

V roce 1987 se podruhé rozvedl, když od něj odešla herečka Kay Tornborg. Ve stejném roce se oženil s Carol Vanek, s níž vydržel čtyři roky. Po roční pauze šel k oltáři počtvrté, tentokrát s Jane Wood, ale i tento sňatek skončil v roce 2005 krachem. Jeho manželka uvedla jako důvod rozvodu psychycké problémy. Vjádřila se o něm jako o šílenci a labilním psychopatovi, který nedokáže vystoupit ze své role a odlišit ji od normálního života. Dělení majetku mělo zajímavou dohru. Kalifornské sídlo v hodnotě 11 milionů dolarů nabídli k prodeji, ovšem než se našel nový majitel, usedlost shořela při lesním požáru.

Christopher se i dnes poměrně čile věnuje natáčení filmů, ovšem těžiště jeho práce je v divadelním světě. Během života si zahrál ve více než 200 představeních. Kromě toho se věnuje mladé přítelkyni Lise Loiacono a milované cyklistice. Dodnes vzpomíná na nejlepší dovolenou svého života, kdy na kole projel Itálii z Milána do Neapole.