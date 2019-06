Jednoduchý trik, jak zchladit nápoj o 19 stupňů za dvě minuty

Je vám horko, žízeň je veliká a vy se těšíte, jak si doma otevřete plechovku studeného nápoje. Stane se ale, že jste ho zapomněli dát do ledničky, anebo jednoduše zteplal cestou z obchodu. I když ho dáte na mrazák, budete čekat půl hodiny, než se napijete. Jde to i rychleji? Jde.

Na rychlé ochlazení nápoje existuje trik, díky kterému si budete moci vychutnat chladivý mok už během dvou minut. Budete potřebovat nádobu, do které nalijete studenou vodu z kohoutku. Do vody nasypete kostky ledu a přidáte k němu 2-3 lžíce obyčejné kuchyňské soli. Do směsi pak vložíte plechovku, kterou chcete zchladit. Během dvou minut teplota chlazeného nápoje klesne jako zázrakem o 19 stupňů. Jak je to možné? Přítomná sůl snižuje bod tání ledu, takže teplota vody rychle klesne pod bod mrazu a absorbuje do sebe teplo z plechovky.

Tip: Jestliže nemáte k dispozici ani led, zabalte zteplalou lahev nebo plechovku do mokré utěrky a vložte na mrazák. Na vychlazený nápoj sice budete čekat 15 minut, pořád je to ale rychlejší proces, než kdybyste nápoj vložili do mrazáku jen tak.

Naopak bleskově může pomoci ztlačený vzduch ve spreji. Obraťte ho vzhůru nohama a stříkejte ho na plechovku nebo lahev po dobu několika sekund, až se vytvoří námraza. Tím, že sprej držíte obráceně, z něho vychází obzvláště studený vzduch, který nápoj ochladí během půl minuty.