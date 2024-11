Externí autor 3. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Rády o sebe pečujeme v každém věku. A k takové péči patří i starost o vlasy – a to nejenom o účes a sestřih, ale také o jejich barvu. Jaké tipy a triky využívat při barvení vlasů po padesátce?

Jak si poradit s barvou vlasů

Barva vlasů ovlivňuje do značné míry to, jak působí náš obličej, tudíž my samy jako osobnost. To platí, ať je nám dvacet, třicet nebo padesát. Lidské oko vnímá intenzivně barevné přechody a stíny, proto je barva vlasů důležitá pro celkový vzhled.

Co vyzkoušet? Co nám prospěje? A čemu se raději vyhnout?

Příliš tmavé barvy

Základní vlastností tmavých barev je, že vytvářejí ostrý kontrast s pletí, zejména pokud máte kůži světlou a jemnou. Vzniká tak iluze ostrých hran a lomených přechodů.

Tmavé vlasy, zejména hodně tmavě hnědé a černé, zvýrazní každou nerovnost a každou vrásku na obličeji, vyvolají dojem hlubších stínů.

Pokud jste zvyklá na tmavé vlasy a nechcete se své oblíbené barvy vzdát, co dělat? Nejlepší je zvolit barvu, která nebude tak tvrdá. Místo výrazné černé vám dobře poslouží tmavě hnědá s teplými odlesky, která nebude působit tak chladně a nebude vyvolávat dojem stáří a přísnosti.

Příliš světlé barvy

Jemné a měkké zlatavé odstíny a hedvábné odlesky jsou velmi vhodné. Ale je potřeba se vyvarovat přespříliš bledých a světlých barev.

Ty totiž opticky mohou splývat s obličejem, takže vzniká mdlý dojem, ve kterém zaniká jak účes, tak rysy ve tváři.

Další nevýhodou světlých extrémů je fakt, že zvýrazňují všechny tmavé prvky na pleti, třeba pigmentové skvrny nebo rozšířené cévy, o což pochopitelně nikdo nestojí.

Módní extrémy

Kromě přehnaně tmavých či přehnaně světlých odstínů se nehodí barvit vlasy do extrémních, momentálně módních, stylů. Tím rozumíme barvy jako oranžová, červená, výrazná růžová anebo modrá či fialová.

Tyto barvy vždycky vypadají výstředně a nepřirozeně. Což by nemuselo vadit, pokud preferujete futurističtější, alternativní či extravagantní look, ale takové barvy zároveň zvýrazní každou nedokonalost pleti a obličeje.

Zároveň je těžší dosáhnout toho, aby na vás nevypadala taková úprava nevkusně a lacině.

Co můžeme doporučit

Celkově je vhodné s věkem vlasy zesvětlovat, ale držet se přirozené palety, k tomu měkkých a jemných barev, které vám a vaší pleti dodají lichotivý mladistvý vzhled.

Také je lepší nebarvit vlasy příliš často, protože ani vaše vlasy nemládnou. Nejsou už tak odolné, takže je časté barvení poškozuje a vysouší, způsobuje jim lámavost, roztřepenost a ztrátu objemu.

Melíry a různé jemné barevné přechody vám jen prospějí. In jsou také hřejivé barvy jako karamelová, oříšková nebo zlatavě hnědá.

Další dobrá zpráva je, že v současnosti už není nezbytné zakrývat šediny. Pryč jsou časy, kdy šedivý vlas byl tragédie a bez drastického barvení žena pomalu ani nemohla na ulici.

Šediny mohou být moderní a šik součástí vašeho osobitého stylu. Stačí trocha tónování, které nebude působit nepřirozeně, a váš vzhled bude svěží a originální i se stříbrem ve vlasech.

