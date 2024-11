Externí autor 3. 11. 2024 clock 5 minut

Milujete se, ale nedokážete spolu vydržet. Pokud takovou situaci znáte, možná patříte mezi dvojice čtyř neslučitelných znamení zvěrokruhu, která nemají šanci na dlouhodobý vztah.

Není nic těžšího než čelit bolestné pravdě, že bez ohledu na to, jak moc toho druhého milujeme, vztah nefunguje. A tak se rozcházíme, dáváme si další šance a zase se rozcházíme a opět jsme spolu. Vůbec si přitom neuvědomujeme, že jsme uvízli v životě s člověkem, se kterým zažíváme víc bolesti než štěstí.

I když je láska považována za tmel, který spojuje lidi, existují věci, přes které nejede vlak ani romantické vazby. Proto můžete v horoskopu najít pozitivní kompatibilitu jednotlivých znamení anebo smutné konstatování, že byť se milujete až za hrob, z mnoha důvodů spolu nevydržíte. Chcete vědět, do jaké skupiny patříte? Pak čtěte dál.

Beran (21. 3. - 20. 4.) a Lev (23. 7. - 22. 8.)

Umíte si představit, jak vypadá láska dvou ohnivých znamení? Obvykle ji nastartuje již první pohled. Beran se Lvem po sobě touží téměř 24/7. Milují se tak, až je to oba bolí. Obdivují jeden druhého kvůli povaze, schopnostem i výrazné osobnosti. Zpočátku je mezi nimi vzájemná úcta a láska, ale po krátkém čase se do vztahu vloudí rivalita a stručně řečeno začne mazec.

Tvrdohlavý a často závistivý Lev nepřekousne, pokud bude jeho partner/ka úspěšnější než on. Zkrátka, nedokáže se z vítězství svého protějšku upřímně radovat. A co si budeme povídat, Beran takové chování nese dost špatně. Navíc vedle sebe potřebuje partnera, který k němu vzhlíží a uznává jeho schopnosti.

Když se mezi nimi rivalita už jednou rozhoří, nezasáhne pouze jejich kariéry, ale velmi rychle se přenese i do soukromí. Jak Beran, tak i Lev se snaží být středem pozornosti a zejména ve společnosti se začnou vzájemně shazovat. Není divu, že tak přicházejí i o přátele. Takový toxický nevyhnutelně končí rozchodem. Aby zrovna tihle dva žili v harmonii, museli by totiž zcela překopat své osobnosti, a to je takřka nulová pravděpodobnost.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) a Rak (22. 6. - 22. 7.)

Jak možná víte, Rak je cíťa, který si víc rozumí s ohnivým než s přemýšlivým vzdušným znamením Vodnáře. To, co Vodnáře zpočátku k Rakovi táhne, je fakt, že nutně potřebuje přijít na to, co Rak skrývá za krunýřem. Jenže postupem času si uvědomí, že tohle Rakovo vábení má jediný účel, polapit svobodomyslného Vodnáře.

A jak víme, Vodnář se nedá ovládat, dělá si vždycky, co chce. I láska musí být podle jeho představ. Jenže Rak touží po tom, aby ho někdo bezpodmínečně miloval, chránil a od rána do večera se o něj staral. Tak přesně z takového přístupu se Vodnáři ježí chlupy na těle.

Vztah mezi těmi dvěma je většinou krátkodobý. Je dost nepravděpodobné, že by přežil déle než rok. Pokud ano, měli by ti dva počítat s vážnými spory, zejména pokud jde o případné potomky. Raci by totiž nejraději investovali veškerou svou tvůrčí energii do vytvoření domova, ale pro Vodnáře je tohle to poslední, o co se zajímají. I když mezi nimi přeskočí jiskra, neexistuje moc šancí, aby jim láska vydržela do konce života.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) a Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Když se konzervativní, sebestředný a zranitelný Kozoroh zamiluje do svobodomyslného Blížence s pověstí Barona Prášila, nezůstane kámen na kameni. Přestože se Blíženec snaží sekat latinu, nebude ochoten se vzdát některých svých malých libůstek, jako třeba neškodného flirtování. A to je přesně ta poslední pomyslná kapka, kdy pohár trpělivosti nejistého Kozoroha přeteče a on se urazí. Na pořád.

Těžko říct, co k sobě tahle dvě znamení tak moc vábí, ale v mnoha případech mezi nimi panuje neskutečně silná chemie. Že by konečně začalo platit pořekadlo o tom, že „protiklady se přitahují“? Více odlišné osobnosti bychom totiž hledali jen těžko.

Pokud Kozoroh dokáže opustit některá svá staromódní očekávání a Blíženec pochopí, že svými excesy působí bolest, mohou se oba posunout na další úroveň a zůstat spolu. Ale bohužel tohle bývá ve většině případů jen zbožné přání, které jeden či druhý zalijí hořkými slzami rozchodu.

Střelec (23. 11. - 21. 12.) a Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Tihle dva jsou dalším příkladem dvou zcela rozdílných lidí, kteří se sice milují, ale v moři lásky jenom trpně přežívají. Jde o to, že Ryby jsou nejenom nejcitlivější, ale po lásce nejhladovější znamení, které potřebuje od partnera slyšet, vidět a vnímat neustálé projevy lásky. Jenže Střelec na tohle nemá čas a vlastně ani potřebu neustále někomu dokazovat, jak moc ho miluje. Jako dobrodruh totiž neustále vymýšlí pro něj mnohem důležitější věci.

Obě znamení se sice velmi přitahují, ale díky vzájemné rozdílnosti mezi nimi vznikají třenice. Střelec, který nesnáší konflikty, se klidně uprostřed hádky sebere a jde pryč. Je mu jedno, že za sebou nechal citově rozervanou Rybu, která má potřebu věci řešit, často spíš rozpitvávat, a v takovou chvíli se cítí, jako by jí vrazil kudlu do srdce. Mimochodem, jeden i druhý přístup jsou špatně. Než bolest, která po nich zbude, je lepší si zamávat a jít dál...

zdroj: blikkruzs.blikk.hu, www.lifestyleasia.com, www.prosieben.de