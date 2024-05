Externí autor 15. 5. 2024 clock 3 minuty gallery

Ne každá žena má to štěstí, že ji i po padesátce zdobí bujná hříva. Řídnoucí vlasy nejsou v tomto období nic neobvyklého. Je ale dobré vědět, jaké střihy nenosit, abyste nevypadala jako šedá splihlá myš.

Existuje spousta účesů, které skvěle zakryjí řídnutí vlasů i jejich nepříliš dobrou kvalitu. Pak jsou ale takové, které tyto problémy naopak zvýrazní. Některé střihy zvýrazní ustupující vlasovou linii, jiné odhalí roztřepené konečky a další ostatní běžné problémy. Pokud jste takový střih nosila i v době, kdy vaše vlasy byly ještě v relativní pohodě, vlastně si téhle „zrady“ nemusíte ani všimnout.

Účes á la bob s pěšinkou uprostřed

I když tento styl může velmi dobře orámovat některé tvary obličeje, má tendenci k tomu upozornit na řídnoucí a méně kvalitní vlasy. První, kde si takového projevu stárnutí okolí všimne, je temeno hlavy. A pěšinka uprostřed na tento nepříjemný detail upozorní.

Podle vlasové expertky Ghaniny Abdullah je tak nutné odvést pozornost jinam. A stačí k tomu jediné, vytvořit pěšinku na levé či pravé straně. Anebo postranní části nechte rovnoměrně rozdělené a prostřední zčesejte dozadu. Jde o to, že vlasy, které byly zvyklé ležet na hlavě jedním směrem, při přetočení vytvoří objem a o to jde.

Příliš dlouhé vlasy

Dlouhé vlasy jsou ozdobou každé ženy. K tomu, aby dobře vypadaly po celé délce, je třeba, aby byly husté a pevné. Problém je v tom, že s přibývajícím věkem vlasy řídnou a zejména dlouhé umí na tento negativní stav upozornit. A není nic horšího, než když vám z hlavy trčí tenké unavené pramínky vlasů, které navíc působí značně neupraveně.

Řešením může být nejenom zkrácení délky, ale také přidání ofiny zasahující až k obočí. Vlasová stylistka Mellisa Gilbert upozorňuje, že trendem je lehčí prostříhaný objem, aby nedošlo k optickému zmenšení očí.

Styly, které odhalují ustupující linie vlasů

Nosíte ráda copy, pevně stažené, vyčesané nahoru? Do jisté míry je takový účes pohodlný, na druhou stranu velmi snadno odhalí počínající kouty, a to nechcete. Navíc, pevné gumičky neustále vlasy tahají a vyvíjejí tlak na kořínky. Takové dráždění vlasové pokožky způsobuje nejenom lámání vlasů, ale i jejich další padání.

Copy, culíky a podobné účesy rozhodně nejsou vhodné ani pro celkově oslabené a řídké vlasy. Vzhled pak vypadá zplihle, protože účesu chybí tolik potřebný objem a celkově působí neupraveným dojmem. Nemluvě o zdraví vlasů, které dostává zabrat.

Co dalšího nedělat

Jakýkoli hladký splihlý účes zhoršuje vzhled řídnoucích vlasů, protože mu chybí textura, přesněji řečeno vrstvený sestřih, který dodá tolik potřebný objem. Hodně žen při problémech s vlasy si je nechává zkracovat leckdy až moc, takže tím naopak dosáhnou opačného efektu, vlasy budou vypadat ještě tenčí a navíc jimi snáz prosvítá pokožka hlavy.

Pozor si dejte i na barvení. Příliš tmavé odstíny kontrastují s prosvítající pokožkou a celý účes ve finále spíš přidá roky a zvýrazní, co by mělo zůstat skryto. Platí, že barva na vlasy by měla doplňovat odstín nejenom pleti, ale i pokožky hlavy, aby řídnutí vlasů nebylo tak očividné.

