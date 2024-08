Externí autor 13. 8. 2024 clock 3 minuty

Říkáte si, kde se pokazil vztah, který očividně nefunguje. Pokud jste se narodili v jednom z následujících znamení zvěrokruhu, nejspíš jste si zkrátka vybrali nevhodného partnera či partnerku, který se k vám zcela obyčejně nehodí.

Ve složitém tanci života a lásky hrají v situacích, ve kterých se musíme nějak rozhodnout, významnou roli i hvězdy. Jde o to, že každé znamení zvěrokruhu poskytuje zásadní informace nejenom o naší osobnosti, o tom, co máme rádi, co si přejeme, ale také naznačuje, kdo by byl pro nás tím nejideálnějším partnerem, a proč.

Někdy totiž jednáme na základě prvotní zamilovanosti a jakmile ta odvane, zjistíme, že jsme šlápli pořádně vedle. A teď jde o to, zda chceme na svém vztahu zapracovat, anebo jít „o dům dál“ a pokusit se najít ten opravdu správný protějšek.

Podívejte se, kdo by si měl dávat na výběr svých partnerů pořádný pozor.

Beran ( 21. 3. – 20. 4.)

Milí Berani, to bychom si mohli vymluvit plíce, a vy se přesto budete vrhat po hlavě do vztahů, aniž byste před tím důkladně zvážili kompatibilitu s vybraným protějškem. Jasně, může za to vaše ohnivá a impulzivní povaha, nemluvě o vášni, které podlehnete dřív než zdravému rozumu.

Vaše touha po dobrodružství opravdu není určující pro vážný vztah. Hvězdy naznačují, že byste se měli zajímat o to, zda on či ona to mají se svými dlouhodobými cíli jako je rodina, děti, kariéra a tak, stejně a hlavně ve stejném pořadí jako vy. Jinak se totiž může stát, že pro vás takový „fofr“ vztah bude jednoho krásného dne skutečně hořkým zklamáním.

Myslete tedy na to, že impulzivní rozhodnutí v srdečních záležitostech opravdu není to pravé ořechové a raději se s někým poraďte. Ostuda není se třeba svěřit odborníkovi, který vám může ušetřit pár let života v omylu.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Vážení Býci, jako milovníci luxusu se snadno necháte zmást líbivým vzhledem, ale trochu zapomínáte, že daleko důležitější je to, co se skrývá uvnitř. Když odhalíte skutečnou podstatu člověka, kterého jste si vybrali za životního partnera, může být už pozdě.

A protože je o vás známo, že nesnášíte změny, často zůstáváte v pro vás nefunkčním svazku. Kromě toho se bojíte i samoty, protože k životu spřízněnou duši zkrátka potřebujete. Tahle vaše neochota pustit nekompatibilního partnera k vodě pak může vést k promarněným létům, která jste mohli strávit s někým mnohem vhodnějším.

Pokud momentálně hledáte spřízněného člověka, nepodléhejte lásce na první pohled, ale dejte věcem volný průchod a hledejte společné věci, které vás s tím druhým mohou spojovat.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Drazí Blíženci, vám se rozhodně nedá upřít šarm a přizpůsobivost. Problém je v tom, že ve vás dřímají dvě strany, která vám umí pořádně zatopit při rozhodování. Podle toho to pak vypadá. Vy se zkrátka moc rozhodovat neumíte, a to zejména ve výběru partnera.

Jste typ lidí, kteří se snadno nechají ovlivnit vnějšími vlivy, místo abyste sami přemýšleli nad prostým faktem, zda je potenciální partner v souladu s vašimi životními hodnotami a cíli. Až se tedy příště budete rozhodovat, uvědomte si, že nejdůležitější jsou právě vaše pocity a hodnoty, na kterých se shodnete a nikoli fakt, že má dotyčný/ná rád pejsky a kočičky.

Pokud si sami neumíte poradit, zejména kvůli své nerozhodnosti, svěřte se někomu důvěryhodnému, kdo vás naučí, jak přijímat promyšlenější rozhodnutí, ze kterých vás po nějaké době nebude bolet hlava.

