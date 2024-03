Jasmína Maurerová 1. 3. 2024 8:38 clock 4 minuty gallery

Sága o kouzelnickém učni Harrym Potterovi zahýbala knižním i filmovým světem. Z postav se stali hrdinové, které všichni milovali. Jedním z otloukánků byl Neville Longbottom, malý chlapec s kulatými tvářemi a odstátýma ušima, který byl všem pro smích. To ale už dávno neplatí. Z kloučka vyrostl fešák!

Časy, kdy se na knižních pultech objevily první knihy o bradavické škole čar a kouzel, jsou už dávno minulostí. To samé se dá dnes říci už i o filmových adaptacích oblíbených knih britské autorky J. K. Rowlingové. Závěrečný díl měl premiéru v kinech v roce 2011.

Už ale v druhém díle Relikvií smrti si mohli diváci všimnout, že čarodějové pomalu dospívají a z roztomilých školáků vyrostli velcí kouzelníci. Největší pozornost samozřejmě dostávalo ústřední trio Harry, Ron a Hermiona, nicméně nelze si nevšimnout, že i vedlejší postavy, a to konkrétně ty mužské, nabyly charisma a stály by takzvaně za hřích.

Největším překvapením byl a největší proměnou určitě prošel do té doby největší outsider Neville Longbottom. Nejen, že v závěrečném dílu dostal velký prostor ukázat svůj charakter a oddanost spravedlnosti, ale obzvláště dámské publikum si nemohlo nevšimnout, že z buclatého kloučka vyrostl urostlý a pohledný čaroděj.

Vyrostl, zmužněl a oženil se s kráskou

Dnes je Nevillovu představiteli, britskému herci Matthew Lewisovi už čtyřiatřicet let. A rozhodně nemá křivé zuby, buclaté tváře a odstáté uši. Aby vypadal jako malý nešika, produkce mu dala na natáčení zuby falešné, aby byly více křivé, za ušima nosil plastikové kousky, aby více odstávaly a nosil o dvě velikosti větší boty.

Od natáčení uběhlo ale už něco přes dvacet let a dnes je z Matthewa Lewise lamač dívčích srdcí. To je ale celé jeho fanynkovské základně dnes už houby platné. Tenhle fešák se totiž před pár lety oženil. V roce 2018 si v Itálii vzal svou přítelkyni Angelu Jones. Herec o tom tehdy informoval sám na svém Instagramu.

Na Twiteru pak Matthew ještě dodal: „Nejenže jsem propásl kapelu Arctic Monkeys v L.A., ale teď vystupovali v Itálii ve stejnou dobu, co jsme tam byli. Ale moje žena mě místo toho donutila si ji vzít. Jsem rozzuřený,“ zavtipkoval novopečený ženáč.

Jeho vyvolenou je krásná americká blogerka Angela Jones, která se živí plánováním společenských akcí. Potkali se příhodně právě díky tomu, že Matthew byl obsazený do role Nevilla Longbottoma. Bylo to v americkém Orlandu ve filmovém studiu, kde se konala akce Wizarding World a Angela tam tehdy byla pracovně. Netrvalo dlouho a páreček se zasnoubil. A to jen pár měsíců poté, co se Angele podařilo vyřešit rozvod s jejím prvním manželem.

Nevillem Longbottomem už napořád

Ačkoliv s Angelou našel Matthew štěstí, jedna věc ho přeci jenom trápí. A je to to samé, čím si procházeli například herci Elijah Wood nebo Daniel Radcliffe. Lidé si ho spojují jen s tou jednou rolí, která ho jako první proslavila.

„Stále jsem do určité míry frustrovaný, když lidé říkají něco ve smyslu: Oh, to je Neville Longbottom a spousta titulků je ve stylu: Už není Nevillem Longbottomem. Ale jím už nejsem deset let,“ píše se na webu tvguru.cz.

„Mezi tím jsem dělal natolik rozličné projekty. Hrál jsem třeba v dramatech, která vyhrála ceny BAFTA a lidé i o deset let později neustále pronáší tvrzení, jako kdybych vyskočil rovnou z Harryho Pottera, a kompletně ignorují cestu, po níž jsem se do tohoto bodu dostal,“ popisuje to, s čím dlouhá léta bojovali a do jisté míry stále bojují i dva výše zmínění herci.

Jestli se podaří Lewisovi zbavit se nálepky Nevilla Longbottoma ukáže jen čas. Daniel Radcliffe se svým potterovským “prokletím” zápasí prozatím obstojně. Točí, kde se dá a působí také v divadle. Zajímavým filmem, který rozhodně stojí za zhlédnutí je určitě dobrodružná komedie Švýcarák.

Zdroje: blesk.cz, tv.nova.cz, tvguru.cz