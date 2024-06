Externí autor 10. 6. 2024 clock 3 minuty

Existují lidé, kteří rozdávají lásku kudy chodí, ale nikdy nedostanou ze svých vřelých citů ani špetku zpátky. I kdyby se přetrhli, nikdo o ně neprojevuje stejný zájem a vlastně jim téměř ani nepoděkuje, že se tak moc snaží. Kde je zakopaný pes zjistíte z následujících znamení zvěrokruhu.

Mnohým z nás přijde samozřejmé s láskou pečovat o potřeby nejenom partnera, dětí a zbytku rodiny, ale také se starat o přátele nebo kolegy. Jinými slovy, vidíme, že ten či onen potřebuje pomoc, tak jdeme a pomůžeme.

A pak jednoho dne potřebujete alespoň utěšit vy, a ejhle. Kde nic tu nic. Přijde vám to líto? Komu ne. Zvykejte si. To je životní realita, kterou nejvíce pociťují tato znamení zvěrokruhu:

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Adeptem na prvního dobráka od kosti se stává Rak. Lidé narození v tomhle znamení zvěrokruhu jsou citliví, empatičtí, že máte potíže vycítí na sto honů a ihned vám přiběhnou na pomoc, i kdyby do vás měli investovat jenom slova útěchy.

Problém nastává ve chvíli, kdy to Rak přežene. Některým lidem totiž vadí přílišná pozornost, a to třeba i z obyčejného důvodu, že nechtějí svými problémy obtěžovat ostatní. A tak nejenom, že Rakovi leckdy ani nepoděkují, jelikož proč by to po tři sta šedesáté páté dělali, ale mnohdy se na něj i osopí. A tohle Rak málokdy skousne.

Takže milí Raci, myslete na to, že i pomoc má své hranice, pokud dá dotyčný najevo, že se o sebe postará sám, měli byste to respektovat. Stejně tak si nemusíte nechat dát líbit nevděk, protože skutečnost, že se o někoho staráte, není samozřejmost.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Lidé narození ve znamení Ryb jsou snílci, kteří plují ve svém snovém světě často bohužel i v realitě. Jsou vyhlášení tím, že by pro svého partnera či partnerku udělali první poslední. Tak to je asi normální. Problém tkví v tom, že si pokaždé vyberou nevděčný protějšek, který Rybě nepoděkuje ani ve chvíli, kdy ho zachrání před velkým malérem.

Dobrosrdečné Ryby si ve své ohromné empatii a romantických snech nejsou schopny přiznat, že svět se neskládá jenom ze samých dobráků. A tak citově investují do nesprávných lidí, kteří je spíš využívají, než aby jim projevili alespoň nějaký vděk.

Vážené Ryby, je v pořádku, že ctíte pomoc bližnímu svému, ale v první řadě je třeba takového jedince prověřit, jestli vůbec stojí za to, abyste se kvůli němu snažili citově angažovat.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Překvapení? Ptáte se, co tady dělá Štír? Budete se divit, ale patří sem, i když se vám na první pohled nemusí zdát vůbec empatický. Lidé narození ve znamení Štíra totiž působí dost odtažitě, někdo by možná řekl, že v nich je citu jako v kostce ledu.

Jenže Štír vás podrží v těžkých časech. Jejich porozumění není povrchní, ale zcela pragmatické, protože se vás snaží pochopit, naslouchat vám a následně pomoct. Štírovi hodně dlouho trvá než se zamiluje, než si najde kamaráda či kamarádku, ale pokud se tak stane, je to pro něj navždy.

Pro takové lidi je ochoten udělat první poslední. Problém je v tom, že projevuje až majetnické chování, které mnohým rozhodně není po chuti. Štír jde ale ještě dál a časem začne své blízké zahrnovat dary, jež ale mnozí neakceptují a Štírovi pak zbudou oči pro pláč.

