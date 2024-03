Někteří pánové působí jako absolutní ignoranti. Vůbec si nevšímají svých partnerek a nedochází jim, jak moc jim tímto chováním ubližují. Podle astrologů o tom nemusí vůbec vědět, protože se údajně s touto vlastností rodí. Ve kterých znameních zvěrokruhu se rodí tito neohleduplní muži? Máte ho doma?

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Výstřední Vodnáři jsou rebelové zvěrokruhu, kteří mají svobodu na prvním místě. Rádi se poslouchaj, a názory druhých je příliš nezajímají. Bohužel ani ty, které má jeho partnerka.

Libují si v šokujících názorech, aniž by si uvědomovali, že je to pro druhé lidi obtěžující. Zejména trapně je jejich přítelkyním. Výstřední chování sice může být pro dámy v začátcích vztahu zajímavé, ale velmi rychle je přestane bavit.

Každou situaci se snaží obrátit v legraci, ale pro jejich ženy je to velice bezohledné a frustrující. Tito zrozenci jsou zaměření pouze sami na sebe. Nedochází jim, jak ubližují svým nejbližším ani to, že by o ně proto mohli jednou přijít.

Ryby (21.2. – 20.3.)

Muži ve znamení Ryb jsou sice vysoce intuitivní, ale jejich emoce odplouvají často daleko po vodě od reality všedních dnů. Lidé v tomto znamení nikdy nestojí nohama pevně na zemi.

Tito pánové jsou naprosto nesoustředění, roztěkaní a zcela běžně přejedou autobusem několik zastávek, protože se zrovna zasněně dívali z okénka ven na nebe. Jsou zaměření na svou mysl a myšlenky, které v ní plují jedna přes druhou různými směry.

Jejich partnerky mají pocit, že je vůbec nevnímají, že by si ani nevšimly, kdyby odešly s kufrem středem místnosti. Jsou tak roztržití, že někdy zapomenou i na to, jaký je dneska den, nebo na to, že jsou ženatí.

Váhy (23.9. – 23.10.)

Muži narození ve znamení Vah považují za nejdůležitější a směrodatné to, co si myslí ostatní. Nejsou schopni vnímat sami sebe ani své tělo a emoce, natož vás. Vždy se snaží chovat tak, je se to od něj očekává.

Potřebují se neustále ujišťovat, že jsou dobří, zábavní a mají právo tady být. Když tito pánové pořádají společenskou sešlost, cítí se zcela odpovědní za to, zda se všichni dobře baví. Na své nejbližší přitom úplně zapomíná.

Nejvíc trpí jeho manželka, protože má pocit, že je pro něj tím nejméně důležitým člověkem. Místo toho, aby se jí věnoval, ji naopak zahrnuje úkoly a vyčítá jí každou maličkost.

Střelec (23.11. – 21.12.)

Optimističtí Střelci jsou známí dobrodruzi zvěrokruhu, a právě proto jsou na našem seznamu. Touží po neustálé stimulaci novými vjemy a netuší vůbec, jaká je realita kolem nich.

Tito muži věří, že jsou skvělí a zábavní a jejich partnerka si nemůže na nic stěžovat. Naopak se jí cítí nedoceněni. Pro Střelce je každý den dobrodružství. Dávají přednost přátelům, spontánním výletům a riskantním akcím.

Pocity své vyvolené vůbec nevnímají, anebo jí se smíchem sdělí, že příliš přehání, a nic nebude tak horké, jak se zdá. Jejich přítelkyně a ženy jsou nešťastné, neviděné a neslyšené.

