Krásná Gina Lollobrigida: Syn i manžel na ni udělali zlý podraz kvůli penězům

Jeden sňatek, jeden potomek. Soukromý život Giny Lollobrigidy (92) byl zdánlivě nudný. Její postelí ale prošla řada velmi známých mužů. Kromě herců to byl i slavný lékař, diktátor nebo astronaut.

Pyšní se přezdívkou Mona Lisa 20. století, uhranula miliony mužů a její sláva byla tak velká, až se jí sama zalekla. Když se dostala na vrchol, dobrovolně se stáhla do ústraní, ale muži jí dodnes dělají ze života peklo.

Útěk před ohněm

Prakticky ze dne na den se její dětství změnilo z poklidné pohádky v děsivou noční můru. Narodila se 4. července 1927 jako druhá ze čtyř dcer do rodiny zámožného výrobce nábytku ve městě Subiaco nedaleko Říma. Obývali velký dům, který dříve sloužil jako hotel. To se jim ale vymstilo.

Když vypukla válka, malá Luigina se při bombardování krčila pod masivním stolem, který vyrobil její otec, a bála se o život. A bylo ještě hůř. Honosnou budovu zabrali němečtí vojáci a později při jednom náletu vyhořela. Rodina přišla o většinu majetku a přestěhovala se do Říma, kde obývala jen jednu místnost.

Dívka už tehdy projevovala velký umělecký talent, zajímala se o sochařství a malířství. Obě mladší sestry dokonce nastoupily do práce, jen aby Luigina mohla studovat. Když získala stipendium na vysoké škole, myslela si, že má vyhráno. To se ale spletla.

Americký omyl

Přátelé ji v roce 1947 přihlásili do soutěže Miss Říma, kterou vyhrála. Následovalo třetí místo na Miss Itálie a nabídky ze světa modelingu i filmu. Která dívka by odolala. Luigina si původně chtěla coby herečka pouze přivydělat, ale „vedlejšák" ji proslavil po zbytek života. Od 19 let natáčela několik filmů ročně a už si nedokázala představit, že zbytek života stráví zavřená v sochařském ateliéru. Přišla i nabídka z Ameriky, kam ji pozval výstřední miliardář a playboy Howard Hughes. Traduje se, že Luigina, která už používala zkrácenou podobu křestního jména, přicestovala do Spojených států v den svých narozenin, tedy 4. července. Když viděla, že jsou všude vyvěšené americké vlajky, myslela si, že je to od hostitelů milý způsob uvítání. Až pak jí vysvětlili, že ten den Američané slaví Den nezávislosti.

Kariéra za oceánem ale rychle skončila, Gina neuměla jazyk a stýskalo se jí po domově. Vrátila se do Evropy právě včas, aby natočila film Fanfán Tulipán, který z ní udělal světovou erotickou ikonu.

Herečka s ohnivou povahou, proříznutou pusou a výstavním dekoltem neměla o nápadníky nouzi. Rybník všem vypálil slovinský lékař Milko Škofič, který si Ginu vzal v roce 1949 a stal se jejím manažerem. Trvalo další osm let, než dvojce přivedla na svět syna Milka. Bylo to Ginino jediné dítě, proto ho patřičně rozmazlovala, čehož později hluboce litovala.

Šokující přiznání

V 50. a 60. letech se ocitla na absolutním vrcholu, ale popularita ji začala ubíjet. Tehdy objevila kouzlo fotografie. S oblibou cestovala v převleku do těch nejdivočejších končin světa a fotografovala zvířata, lidi a zejména děti, včetně jejich smutných tváří. „Vždycky si vzpomenu na své dětství plné strachu z bomb. Mrzí mě, že to musí děti zažívat i dnes," říkala. Její snímky se objevily ve známých časopisech Time nebo Life. Gina vydala i fotoknihu, které se prodalo 300 tisíc výtisků, a stala se publikací roku.

Odklon od filmové dráhy ale nerad viděl manžel Milko, a neshody v roce 1971 vyústily v rozvod. Tak to alespoň uváděla oficiální zpráva. Zároveň se šuškalo, pravou příčinou jsou Gininy četné zálety. Vpodezření byli třeba Burt Lancaster, Gary Cooper nebo Yul Brynner. Ve výčtu nechyběli ani francouzští herci. „Například Yves Montand byl vulgární a falešný člověk s laskavým obličejem. Opakem byl Jean-Paul Belmondo, na pohled drsňák, ale skutečný gentleman," vzpomínala Gina.

Za potvrzený se považuje její románek s Christiaanem Barnardem, který jako první na světě provedl transplantaci lidského srdce. Rozruch vyvolala i její návštěva u Fidela Castra na Kubě. Revolucionář se pak nechal slyšet, že je do Giny zamilovaný.

V dalších letech se diva zapletla třeba s americkým politikem Henry Kissingerem nebo astronautem Buzzem Aldrinem. „V životě jsem měla mnoho milenců. Dalo by se říci, že jsem velmi zkažená," řekla herečka. Proslula i šokujícím přiznáním, že sváděla vlastního synovce. Má jich ale několik a totožnost toho pravého vždy držela v tajnosti.

Skandální svatba

Od 80. let se před kamerou objevovala pouze výjimečně, přesto o ní bylo stále slyšet. V roce 1984 se na večírku v Monte Carlu zamilovala do Javiera Rafolse, který byl mladší o 34 let. Se španělským obchodníkem s nemovitostmi pak na řadu let vytvořila nesourodý pár. Když v roce 2006 začali plánovat svatbu, Gině to mnozí rozmlouvali. Poukazovali na to, že Javier má pověst homosexuálního gigola a sňatkového podvodníka. Herečka si nedala říct a na obřad pozvala 400 prominentních hostů, třeba manžele Clintonovy, Elizabeth Taylor nebo Jane Fondu. Ze svatby snů se ale stal skandál roku. Slávu na poslední chvíli odvolala, prý kvůli velkému tlaku okolí.

V roce 2010 se navíc ukázalo, že Javier se s Ginou skutečně oženil. Šlo ale o fingovanou svatbu. „Tato odporná osoba si mě vzala skrze náhradnici bez mého vědomí a svolení, aby po mé smrti dědila," prohlásila Gina. Javier to prý provedl díky tomu, že od ní měl plnou moc k zastupování v právních záležitostech. Špatných zpráv ale nebyl konec.

Poslední události vyprovokovaly k činu syna Milka, který se pokusil matku prohlásit za nesvéprávnou a převzít kontrolu nad jejím majetkem. Soud ale jeho požadavky zamítl. „Nebyla jsem schopná slova, když jsem se o synově hnusné iniciativě dozvěděla. Bohužel nepodědil můj charakter. Nikdy v životě nepracoval. My Italové máme sklon své děti příliš rozmazlovat, a to jim škodí," dodala herečka, která se synem přerušila veškeré kontakty. Nyní je nejraději v sochařském ateliéru ve svém sídle na Sicílii.



CO JEŠTĚ NEVÍTE

*Poprvé se stala babičkou v roce 1994, kdy se jí narodil vnuk Dimitri.

*Když v roce 1998 čekala u hotelu v Mnichově na taxi, zloději jí z tašky ukradli šperky v hodnotě 350 tisíc korun.

*V roce 1987 obdržela nejvyšší italské vyznamenání.

*Naposledy se před kamerou objevila v roce 2011 v komedii Box Office 3D.

*V roce 2013 věnovala na charitu několik šperků. Vydražily celkem za 110 milionů korun, přičemž perlové náušnice překonaly dosavadní aukční rekord, který držely náušnice ze sbírky Elizabeth Taylor.