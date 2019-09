Děti, které přivedly na svět jiné děti: Toto jsou nejmladší rodiče světa

Škola, párty a přátelé jsou to poslední, co je zajímá. V patnácti letech totiž mají na krku dítě. Obyčejný jev z rozvojových zemí je ale stále častější skutečností i v našich končinách a dokonce i těch nejvyspělejších zemích světa. Přečtěte si několik krátkých příběhů nezletilých rodičů z Velké Británie.

Sean Stewart a Emma Webster

Představoval si s ní život a rodinu. Tu Sean založil už ve dvanácti letech se svou o tři roky starší přítelkyní Emmou. Na svět přivedli holčičku a těšili se, že prožijí společnou budoucnost. Osud však krutě zamíchal kartami, Emma se vdala za jiného muže a ze Seana je otec samoživitel, který má časté pletky se zákonem.

April Webster a Nathan Fishbourne

Příběh z opačného spektra prožívají April a Nathan, kteří se stali rodiči už ve čtrnácti letech. Ač ani jeden neměli dokončenou základní školu, zplodili syna a ten se stal středobodem jejich vesmíru. Oba jsou stále spolu a oběma pomáhají jejich rodiny, kterým sice chvíli trvalo přijmout fakt, že se z nich záhy stali prarodiče, ale úsměv na tváři vnoučka jim pokaždé připomene, že to vlastně nevadí.

Alleshia Gregson

Alleshia se pro dítě ve třinácti nerozhodla, ale stalo se. Najednou byla jediná holka ze třídy na opravdu dlouhou dobu, která se mohla pyšnit synem. A o deset měsíců později dalším potomkem. Ano, ve svých patnácti letech se stala dvojnásobnou matkou. Totožnost otce obou dětí nikdy neprozradila a stará se o ně sama s pomocí rodiny.

Tia Davies

Jablko nepadá daleko od stromu a Tia toto pořekadlo jen potvrzuje. Rodiče ji měli v patnácti letech, takže bylo zcela jasné, že v tom samém věku musí mít dítě i ona. Nakonec ho zplodila o rok dřív, ve čtrnácti. Z jejího 29letého otce se tak stal nejmladší dědeček ve Velké Británii.

Lina Medina

Vycestujeme ze starého kontinentu do Peru a vrátíme se časem do roku 1939, kdy se Lina Medina stala nejmladší matkou na světě. V pěti letech a sedmi měsících ji rodiče, s obavou o její zdraví, vzali do nemocnice. Lina měla nafouklé bříško a rodiče se domnívali, že jde o nádor. Jaké překvapení a několikavteřinová úleva, než je realita znovu nakopla, když jim doktor sdělil, že je jejich malá dcerka těhotná. Otec dívky byl za podezření ze zneužití vlastní dcery uvězněn, pro nedostatek důkazů ho ale propustili. Lině se narodil zdravý chlapeček. Otec dítěte nebyl nikdy identifikován. O svém kuriózním těhotenství nikdy s nikým nepromluvila. Nyní je Lina vdaná a má další dítě. Prvorozený syn zemřel ve 40 letech.