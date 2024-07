Externí autor 7. 7. 2024 clock 3 minuty

Cestování vlakem jsem nikdy nepovažovala za zvlášť zajímavé, jen za nepříliš příjemnou nezbytnost. Ale jedna z cest mi náhle změnila život.

Náhodné setkání

Vracela jsem se vlakem do svého domovského města z pracovní cesty. Nikdo z kolegů nebyl ochoten hodit mě autem, což mě nepotěšilo, ale co se dalo dělat. Znuděně jsem si procházela zprávy v mobilu, když do kupé přistoupil mladý muž. Pozdravili jsme se, pak jsme po sobě chvíli trochu rozpačitě pokukovali. Kupé bylo kromě nás dvou prázdné.

Ze zvědavosti – a možná z touhy vyplnit ticho – jsem začala rozhovor. A po chvíli jsem zjistila, že si báječně rozumíme. Povídali jsme si o všem možném, on byl fantasticky vtipný a zábavný. Začalo to mezi námi jiskřit způsobem, který jsem dosud nikdy nezažila. Ani když jsem se dávala dohromady se svým přítelem.



Nečekaná vášeň

Čím déle jsme si povídali, tím rozechvělejší jsem byla. Pociťovala jsem přitažlivost, které jsem nemohla, a vlastně ani příliš nechtěla, odolávat. Z jeho pohledu jsem si byla jistá, že Mirek – tak se jmenoval můj spolucestující – je na tom stejně. Když vlak vjel do tunelu, spontánně jsme natáhli k sobě a začali jsme se líbat. Byl to nejúžasnější polibek, jaký jsem kdy zažila.

Navíc se ukázalo, že vystupujeme ve stejném městě. Ve večerním šeru se začaly rozsvěcet lampy a já propadla romantickému kouzlu té chvíle. Mirek mě pozval na večeři a já přijala. Pak jsme skončili u něj doma a strávili spolu úžasnou vášnivou noc.

O to horší bylo ráno. Zatímco Mirek mi s něžným úsměvem připravoval snídani, do mysli se mi začaly vkrádat záblesky zdravého rozumu a realistického vnímání situace. Docházelo mi, že jsem podvedla svého přítele s úplně náhodným člověkem z vlaku.

Výčitky

Spěšně jsem se po snídani s Mirkem rozloučila a vyrazila domů. Přítel nebyl nijak znepokojený časem mého příchodu, ostatně nebylo jisté, kdy přesně se budu z pracovní cesty vracet. Ale začal se po mně starostlivě ohlížet, když viděl, jak se tvářím.

Musela jsem vypadat dost ztrhaně. Opatrně se mě ptal, jestli se stalo něco v práci, jestli jsem se pohádala s kolegy. Nejdřív jsem chtěla svou avantýru popřít, jenže jsem to nedokázala. S pláčem jsem se přiznala k tomu, co se stalo, co jsem udělala. Nejdřív jsem v jeho tváři viděla překvapení, pak zklamání a smutek.

Řekl mi, že se musíme rozejít, protože zjevně ve vztahu nejsem dostatečně spokojená. Že nedokážu nehledat povyražení jinde. Zůstala jsem úplně oněmělá. Tohle jsem nechtěla. Náš vztah byl pevný a byla jsem vždycky přesvědčená, že se vezmeme a zůstaneme spolu.

V ranním světle padajícím do kuchyně jsem vůbec nechápala, jak jsem mu mohla být nevěrná. Všechno se mi to zdálo jako romantický sen, který ale nikdy nebyl skutečný. Pro chvilkové pobláznění jsem zahodila vztah, který nám dalo tolik práce vybudovat.

Vložili jsme jeden do druhého důvěru – a já ji zradila. Všechno tohle mi táhlo hlavou, zatímco přítel si mlčky balil věci. Zvažovala jsem, že zavolám Mirkovi, že půjdu za ním. Ale najednou jsem k tomu nápadu cítila nepochopitelný odpor.

Nakonec jsem jen seděla na gauči, když můj přítel zamumlal „sbohem“ a zapadly za ním dveře. Tak jsem ztratila osobu, na které mi v životě nejvíc záleželo.

Zbyl mi jenom ochromující smutek a výčitky svědomí.