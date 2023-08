Příběhy a mýty o podivných bytostech najdeme napříč všemi kulturami i celou historií lidstva. V horách Afghánistánu údajně žijí humanoidní obři. Přinejmenším žil alespoň jeden. Zneškodnili ho američtí vojáci. Událost „vyplavala na povrch“ až po letech. Skutečně žijí tvorové, o kterých nevíme?

Tajemství Afghánistánu

Ač je jeho půda od dob Alexandra Velikého nasáklá krví, drsný Afghánistán je krásný a tajemný, je místem mimo čas. Je protkaný mýty a jsou v něm místa tak vzdálená, že tam dosud nevkročila noha Afgánce, natož pak „vetřelců“. Je záhadný i pro místní. Alespoň tak ho popisuje americký voják Nick Orton, důstojník logistiky, který se zároveň dlouhodobě zajímá o podivné, nevysvětlitelné a paranormální jevy. Na základě rozhovorů s vojáky americkými i z jiných zemí Severoatlantické aliance začal shromažďovat a dal dohromady přes 240 příběhů nejmenovaných vojáků včetně svých zážitků a říká, že „… během války v Afghánistánu se mnozí vojáci americké armády i aliance setkali s jevy, které nejsou normální jako, třeba jako UFO, kryptidé a duchové.“

Mezi zprávami se objevují i setkání s „mohutnými“ humanoidy v afghánských horách…

Obr z Kandaháru

Ke střetu americké jednotky s jedním takovým obrem mělo dojít někdy na počátku roku 2000 v provincii Kandahár. Během vojenské operace se ze své mise nevrátil oddíl amerických vojáků a nepodařilo se s nimi navázat kontakt. S cílem pohřešované najít a zjistit, zda nejsou obklíčeni, zajatí či zabití, byla na místo posledního kontaktu vyslaná speciální operační jednotka. Když tam dorazila, objevila vchod do jeskyně. U něho ležely zbraně a vybavení pohřešovaného oddílu…

Když chtěla pátrat dál, vyřítil se na ně z jeskyně obr a jednoho z vojáků napíchnul na svůj obří oštěp. Vydával vzteklé zvuky a do ostatních se pustil pěstmi. Následovala palba z pušek Barret M107, 50 BMG a útočných karabin M4. I s takovou palebnou silou trvalo oddílu půl minuty, než ho zlikvidoval…

Teprve poté vstoupila speciální jednotka do jeskyně. Našla těla pohřešovaných vojáků ohlodaná na kost, ale i mnohem starší lidské a zvířecí kosti.

Věřit můžete, věřit nemusíte

Kandahárský obr měřil čtyři metry, jiné zprávy uvádějí dokonce až čtyři a půl. Měl zrzavé rozcuchané vlasy, zcuchaný plnovous, na rukou šest prstů a dvě řady zubů. Na sobě měl kožené mokasíny a strašně páchnul. Vážil 500 kilo. Mrtvého ho dopravil na základnu vrtulník Boeing CH-47 Chinook. Poté ho větší letadlo přepravilo … Kam? To se neví. Vojáci speciální jednotky, kteří se po skončení rotační mise vrátili do Spojených států, museli podepsat dohody o mlčenlivosti a událost měla být utajená.

Nicméně nezůstala. Někteří vojáci se domnívali, že má veřejnost právo se o této události dozvědět a prý mluvili... V roce 2016 zveřejnil jistý youtuber L. A. Marzulli video (bylo záhy smazáno) s rozhovorem s údajným vojenským kontraktorem „K“, který uvedl, že byl členem týmu, který nemilosrdně rudého obra zavraždil, a že byl i svědkem, jak vojáka jménem Dan napíchnul na kopí.

Události se věnoval i Snopes, který se zabývá ověřováním faktů, zkoumá mýty, podvodné zprávy (hoax) a folklór. Na otázku ohledně události s obrem z Kandaháru mu Pentagon odpověděl, že nemá žádné informace, že by v Kandaháru zabil amerického vojáka nějaký obr.

I Nick Orton se domnívá, že je to příběh smyšlený, protože postrádá znalosti o fungování speciální jednotky a vojenský žargon.

A co vy?

Občas je těžké rozeznat, co je to pouhý mýtus či co je jen přibarvený příběh a nakolik je v něm pravdy. Mnozí událost o kandahárském obrovi považují za zcela vymyšlenou a poukazují na různé nesrovnalosti ve vyprávění i na skutečnost, že se vlastně ani neví, kdy se tento příběh měl odehrát. Jiní se domnívají, že vojáci podlehli nějaké halucinaci, která ovlivnila jejich mysl, možná kvůli působení nějaké halucinogenní látky.

V každém případě asi není důvod, proč by to Pentagon měl tajit, ani proč by si to měli vojáci vymýšlet. Možná to je jen vojenská historka, která se vypráví, možná skutečně žijí třeba právě v Afghánistánu tvorové, o jejichž existenci nemáme ani tušení…

