Ničivá tornáda v české historii: První zaznamenal už Kosmas

Tornádo / ilustrační foto

Foto: Profimedia

Tornáda patří mezi přírodní jevy, které jsou v Česku velmi ojedinělé. Čas od času se ale přece jen stává, že tato ničivá síla udeří. A právě vzdušný vír, který v posledních pár dnech zpustošil několik obcí na Hodonínsku a Břeclavsku a stál i několik lidských životů, je velmi pravděpodobně tím, jenž v tuzemsku dosáhl největší síly.

Málokoho by napadlo, jak ničivé může tornádo v Česku být. Lidé se s ním ve střední Evropě již několikrát setkali. Nikdy ale větrný vír nedosáhl takové síly a rychlosti jako právě tornádo, které se před pár dny objevilo na Moravě. Po jeho úderu zůstalo několik stovek lidí zcela bez domova, vzduchem létala auta i střechy a se zemí bylo srovnáno mnoho domů. Tornádo si ale vyžádalo i několik lidských životů. Škody sahají do miliard. A jak uvádí web irozhlas.cz, Martin Setvák z Českého hydrometeorologického ústavu pro Českou televizi řekl, že tornádo dosáhlo čtvrtého z pěti stupňů Fujitovy stupnice. Šlo tak o tornádo s obrovskou ničivou silou. Několik vzdušných vírů, které smetly vše, co jim přišlo do cesty, se ovšem objevilo na území Česka již v minulosti.

První zmínka je stará 902 let

Vůbec poprvé se o tornádu na území dnešní České republiky hovoří v Kosmově kronice, kde je dokonce popsáno, jakou škodu vír napáchal. „Dne 30. července ve středu, když se již den chýlil k večeru, prudký vichr, ba sám satan v podobě víru, udeřiv náhle od jižní strany na knížecí palác na hradě Vyšehradě, vyvrátil od základů starou a tedy velmi pevnou zeď, a tak – což jest ještě podivnější zjev – kdežto obojí strana, přední i zadní, zůstala celá a neotřesená, střed paláce byl až k zemi vyvrácen a rychleji, než by člověk přelomil klas, náraz větru polámal hořejší a dolejší trámy i s domem samým na kousky a rozházel je. Tato vichřice byla tak silná, že kdekoliv zuřila, v této zemi svou prudkostí vyvrátila lesy, štěpy a vůbec vše, co jí stálo v cestě,“ stojí v Kosmově kronice podle encyklopedie Wikipedie. Odhaduje se, že tehdy tornádo dosáhlo třetího až čtvrtého stupně Fujitovy stupnice.

Další silná tornáda

Dosud nejsilnějšími tornády, která v Česku byla zaznamenána, byla tornáda se sílou třetího stupně Fujitovy stupnice. V roce 2001 udeřila rovnou dvě tornáda, v okresech Benešov a Havlíčkův Brod. Po jejich zásahu zůstalo několik zcela zničených lesů, stodol a hospodářských stavení. Větrné víry rovněž poničily několik obytných domů.

Další silné tornádo se objevilo v roce 2004 v Litovli. Zpustošeno bylo mnoho budov ve městě, silnice i chodníky. Vítr převracel automobily a pouliční lampy unášel i několik metrů.