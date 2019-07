Nick Vujicic: I přes strašlivý handicap se postarám o 4 děti a svou krásnou ženu

Má pohlednou tvář, krásnou ženu a čtyři děti. Cestuje po světě, přednáší o křesťanství a pomoci druhým, vydal několik bestsellerů a ve volném čase maluje nebo sportuje, zvláště si oblíbil plavání, surfování a golf. Nick Vujicic je po všech stránkách úspěšný a šťastný muž. A to přesto, že se narodil bez nohou i bez rukou.

Srbští emigranti Dušanka a Borislav Vujičićovi byli v šoku, když se jim v prosinci roku 1982 v australském Melbourne narodil těžce postižený chlapeček. Miminko nemělo žádné končetiny, jen ze spodní části trupu vyrůstala zakrněná chodidla se srostlými prsty. Lékařům se podařilo prstíky od sebe oddělit, aby jimi Nick mohl aspoň něco uchopit. To však bylo všechno, co pro něj mohli udělat.

Dětství v Melbourne pro Nicka nebyla procházka růžovým sadem. Se vzácnou vadou, kterou údajně trpí jen sedm lidí na světě, byl až příliš odlišný. Posměch, šikana a emocionální útrapy byly na denním pořádku. "Když mi bylo osm let, dospěl jsem k závěru, že se nikdy neožením, nikdy si nenajdu práci, můj život nebude mít žádný smysl," vypráví Nick. O dva roky později se pokusil o sebevraždu.

Potom si ale uvědomil, že sebelítost není řešením. "Když se soustředíte na to, co vám chybí, zapomenete na věci, které naopak máte a za které byste měli být vděční," vysvětlil Nick. "Bylo to, jako by se mi v hlavě najednou rozsvítila žárovka. Překliknul jsem, a od té chvíle jsem život viděl jako příležitost."

Nick o své nové životní filosofii promluvil na evangelické skupině, kam od dětství docházel. A potom už přednášel pravidelně. Navzdory postižení úspěšně dokončil školu a přihlásil se na univerzitu, kde vystudoval účetnictví a finanční plánování. V roce 2002 se přestěhoval do Kalifornie a krátce nato založil vlastní neziskovou organizaci Život bez končetin. Při cestě Texasem potkal dívku jménem Kanae, které jeho handicap nijak nevadil. "Našla jsem v něm všechno, po čem jsem kdy toužila. Miluju ho takového, jaký je," prohlásila Kanae a v roce 2012 si vzala Nicka za manžela.

Partneři dnes mají čtyři zdravé děti a žijí normální rodinný život. Nick se věnuje charitativní činnosti, snaží se bojovat proti šikaně a motivuje fyzicky handikapované lidi z celého světa, aby v sobě probudili šťastné pocity i přes nepřízeň osudu. "Co je obtížné, nemusí být nemožné, i přes svůj strašlivý handicap se postarám o čtyři děti a svou krásnou ženu." vzkazuje Nick, kterému by jeho 9 milionů fanoušků na Facebooku mohla závidět leckterá hollywoodská celebrita.