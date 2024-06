Blonďaté či kaštanové, krátké nebo po ramena. Známá sympatická moderátorka s dětskou tvářičkou měnila účesy, které prý lidé řešili víc než důležité události dne. Dnes má téměř padesátiletá maminka dvou synů vlasy dlouhé, blond a před rokem a půl si poprvé navlékla snubní prstýnek. Poznáte ji?

K pestrému životopisu

Modelka, misska, zpěvačka, moderátorka, tisková mluvčí… Její životopis začíná v Liberci, kde se narodila 26. listopadu 1974. O dvacet let později si jako nejkrásnější dívka svého kraje nasadila korunku Miss Severní Čechy. Celostátního finále se kvůli krátkodobým zdravotním problémům nemohla zúčastnit, ale získala možnost pracovat jako modelka a během té doby vystudovala politologii a zároveň management a ekonomii na vysoké škole v Bratislavě.

Po studiích se úspěšně zúčastnila konkurzu na pozici sportovní redaktorky TV Nova, a v roce 1997 začala (jako blondýnka) moderovat Sportovní noviny. Velmi brzy si získala oblibu diváků a tehdejší ředitel Vladimír Železný ji po dvou letech postavil jako moderátorku po bok Karla Voříška do tehdy snad nejsledovanějšího pořadu v zemi – Televizních novin.

Velké rozhodnutí

Tehdy (už i jako tmavovláska) se během krátké doby stala hvězdou Novy. O to nečekanější bylo pro všechny její rozhodnutí po pěti letech z televize odejít, ač to pro ni rozhodnutí nebylo snadné. Slávu si nijak neužívala, spíš naopak. Toužila se z veřejnosti vytratit, ale také se vzdělávat a získávat zkušenosti ve světě. Odletěla za oceán, do Kanady a Spojených států.

Po návratu se po krátký čas živila jako modelka, natočila pár televizních reklam a byla moderátorkou rozhlasových stanic. „Vyzkoušela“ si i marketing ve společnosti, která se zabývá doplňky stravy. Ale stále toužila najít si práci, kde by se mohla dál rozvíjet a využít všechny své znalosti a zkušenosti. Našla ji na jaře 2020, když začala pracovat jako tisková mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny.

Střežené soukromí

Půvabná novácká hlasatelka o publicitu nikdy nestála a do svého soukromí media nevpouští, o svých vztazích nemluví, její odpovědi na otázky jsou spíš strohé. Přesto neuniklo pozornosti, že měla ještě jako moderátorka Novy krátký milostný románek s Jaromírem Jágrem.

Není ani tajemstvím, že byl jejím dlouholetým partnerem sportovní manažer Jaroslav Kalát. Spolu mají osmnáctiletého syna Jaroslava a o tři roky mladšího Dominika. Po sedmnáctiletém vztahu se před dvěma lety v tichosti rozešli, aniž by jejich rozchod proniknul na veřejnost. Důvod znají jen oni dva.

Ještě téhož roku se tajně, při malém soukromém obřadu provdala za miliardáře a filantropa, o dvacet šest let staršího Viliama Siveka (*9. dubna 1946), který vlastní síť luxusních hotelů a cestovní kancelář. Znají se spolu pracovně už dvacet let z doby, kdy býval prezidentem hokejové Sparty. Stále půvabná exmoderátorka přijala jeho příjmení. Poznali jste ji? Je to Nicol Sivek Lenertová.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Nicol Lenertová začínala na Nově ve Sportovních novinách

Zdroje: www.super.cz, www.vlasta.cz, www.blesk.cz, www.extra.cz