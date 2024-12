Externí autor 16. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Kdysi byla hvězdou televizních obrazovek, okouzlila i Jaromíra Jágra, poté ale za poměrně dramatických okolností zmizela z veřejného života. Své dřívější fanoušky nedávno překvapila sňatkem s velmi bohatým a velmi postarším podnikatelem.

Vůbec poprvé o sobě Nicol Lenertová dala vědět v roce 1994, kdy se probojovala do finále Miss České republiky. Sice nezvítězila, ale podařilo se jí poté nastartovat modelingovou kariéru.

V roce 1997 se ale stala moderátorkou Sportovních novin na Nově, kde se setkávala s řadou osobností z českého sportovního světa. Jednou z nich byl také Jaromír Jágr, se kterým prožila dokonce známost. Nakonec mu ale dala košem.

Vypracovala se až do Televizních novin, kde moderovala po boku Karla Voříška. V roce 2002 se ale náhle začala cítit unavená životem před zraky veřejnosti, a tak ze dne na den odcestovala do Ameriky.

Ze dne na den nepřišla do práce

Pikantní na celé situaci bylo, že nikomu včetně svého parťáka Voříška nedala vědět, že další den už do práce nepřijde. Není proto divu, že trvalo nějakou dobu, než jí tento incident dokázal odpustit.

Později se stala také matkou – s tehdejším partnerem Jaroslavem Kalátem, který se živí jako manažer, má dva syny Jaroslava a Dominika.

V současné době má ale jiný vztah, kterým veřejnost poměrně překvapila. V roce 2022 totiž oznámila, že se vdala. Jejím vyvoleným se stal majitel sítě hotelů, který rozhodně nemá hluboko do kapsy.

Vzala si o 30 let staršího muže

Má to ovšem jeden háček – Viliam Sivek, jak se její manžel jmenuje, je o třicet let starší než ona. A přestože se jedná o velmi udržovaného muže, nelze přehlédnout fakt, že za dva roky již oslaví osmdesátku.

Příliš mnoho detailů k veselce ale Nicol Lenertová sdělit nechtěla. „Ano, jsem vdaná a šťastná. Ale více bych k tomu říkat nechtěla. Je to naše soukromí, omlouvám se,” sdělila redaktorovi webu Expres.cz.

Prozradila ale, že se se svým mužem zná již skutečně dlouho. „S Viliamem se známe přes dvacet let, potkávali jsme se obchodně. Z dob, kdy jsem byla na Nově, znám jeho syna Michala, který hrál hokej. Tenkrát jsme byli taková parta, která se kamarádila a chodili jsme spolu i na hokej,” vysvětlila bývalá moderátorka.

Prožila vážné zdravotní komplikace

Ta se nyní již v showbyznysu nějakou dobu nepohybuje, přestože na sociálních sítích je stále aktivní. V současnosti pracuje jako tisková mluvčí zdravotní pojišťovny a tento úkryt v soukromí jí podle všeho naprosto vyhovuje.

Nedávno ale přiznala, že doslova utekla hrobníkovi z lopaty. Postihla ji totiž náhlá břišní příhoda, která se projevila neprůchodností střev.

„Jeden den jsem večer uléhala s bolestmi a ráno už byly ty bolesti opravdu silné. Rozhodla jsem se okamžitě jet do nemocnice, a jak se ukázalo, bylo to to nejrozumnější, co jsem mohla udělat,” sdělila pro Rytmus života.

„Už jednou jsem si tím prošla, srůsty ve střevech jsem trpěla rok po finále soutěže Miss, když mi bylo dvacet let. Tehdy jsem musela podstoupit resekci střeva,” dodala někdejší moderátorka.

A jak vypadá Nicol Lenertová dnes? Podívejte se v naší fotogalerii.

close info Instagram Nicol Lenertové zoom_in Nicol Lenertová ukázala snímek ze svatby. Takhle jim to slušelo.

