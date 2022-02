Nicolas Aujula je nejúspěšnější žijící věštec. Co mu vyšlo a jak vidí budoucnost

Nicolas Aujula je nejúspěšnější žijící věštec.

Prorok, který předpověděl Covid-19. Tak se říká šestatřicetiletému Londýňanovi Nicolasi Aujulovi. Tvrdí, že v minulém životě byl egyptskou královnou, lvem nebo mimozemšťanem. Jak vidí rok 2022?

Nicolas v sedmnácti letech upadl do hlubokého transu. Z ničeho nic najednou viděl sám sebe v minulých životech. Podle svých slov jich měl tisíce. Tento zážitek byl pro něj tak silný, že zrušil své plány studovat historii a ekonomii a rozhodl se vyučit regresním terapeutem.

Nyní má pravidelné vidiny, jež prezentuje vždy před Silvestrem. „V roce 2018 mě stále napadalo sousloví chřipková pandemie. Viděl jsem globální katastrofu spojenou s masem nebo dobytkem," přibližuje svou věštbu, která předpověděla příchod Covid-19.

Co vyšlo a co ne?

O rok později pak viděl nemocnici v plamenech. Tehdy predikoval reálný požár. „Teď si myslím, že to byl symbol krize ve zdravotnických službách." Podobně obhajuje svůj sen o třetí světové válce. „Možná to nebyla válka mezi zeměmi, ale válka proti Covid-19."

Nicolas své předpovědi vidí ve dvou podobách. Buď ho napadají slovní spojení nebo jsou tak živé, jako když se v kině díváte na film. Některé k němu přicházejí prostřednictvím snů. Jiné ho zase napadají, když se prochází venku. Zpětně tak říká, že předvídal požár Notre Dame, pád Donalda Trumpa, smrt prince Philipa, další přírůstek v královské rodině, protesty Black Lives Matter, ale také legendární rozhovor Meghan Markle nebo rozvod Kim Kardashian s Kanyem Westem. Na rok 2021 prorokoval, že by měla vyjít nová kniha o Harrym Potterovi, celosvětový výskyt prasečí chřipky a hromadné stěhování národů. Tyto vize mu ale nevyšly.

Navzdory všem úspěšným predikcím Nicolas říká, že není až tak výjimečný. Věří, že všichni mají podobné schopnosti, ale jsou až příliš skeptičtí. „Lidé nevěří své intuici. Žijeme v logickém světě, každý, kdo se dokáže odpoutat od rušivých vlivů moderního života, najde svůj šestý smysl," míní věštec. Jak vidí rok 2022?

Nicolas varuje před letícím asteroidem blížící se k Zemi. Katastrofu by měla odvrátit raketa vyslaná armádou. Čína a Rusko by měly soutěžit ve „vesmírných závodech." Podle mladíka bychom se měli začít učit čínsky, protože se nejlidnatější země světa stane do roku 2030 supervelmocí. Ve svých vizích vidí teroristický útok v Paříži, zavraždění veřejně známé osoby, ale také zázrak v Jeruzalémě.

