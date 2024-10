Tento pohledný kovboj s vypracovaným tělem byl jedním z mužů, který miloval krásnou Angeliku. Právě jeho vzhled ho dostal k filmu, který byl od malička jeho vášní. Byl považován za krále spaghetti westernů, v Japonsku byl zbožňován – dal své příjmení módnímu řetězci, půjčila si ho Suzuki.

Dvě vášně

Narodil se v Římě před vypuknutím války, dne 2. září 1938. Otec byl tovární dělník, matka se starala o domácnost. Kvůli válce strávil dětství u prarodičů na venkově na severu Itálie v provincii Reggio Emilia. Se svými kamarády trávil spoustu času v přírodě. K ní se váže krátký příběh, což je i vaše malá nápověda: jizva. Jednou kluci našli na poli pro ně „zajímavý“ předmět. Při zvídavém zkoumání vybuchnul, „náš kovboj“ utrpěl zranění v obličeji a jizva na levé tváři mu zůstala po celý život.

close info YouTube / YouTube zoom_in Budoucí filmový kovboj ve třech letech

V přírodě najdeme také klíč k jeho jedné z vášní. Jako dítě poznal tvárnost hlíny, kterou „vylovil“ z řeky, tvořil z ní figurky, ty vyřezával také ze dřeva, hrál si s přírodninami. Tak se zrodila vášeň, která ho dovedla do slavných ateliérů, které navštěvoval, když už byl u filmu. Vypracoval se ve známého sochaře. Svá díla představil na řadě výstav ve velkých městech. Sochařství by prý krásně uživilo, tak dobrý byl.

close info YouTube / YouTube zoom_in Od malička miloval film a šel si za svým cílem. Prozradit budoucího herce můžou jeho oči.

A ta druhá?

Kromě sochařství byl jeho druhou velkou vášní film. Jako kluk znal snad všechny italské a americké herce. S kamarády je napodobovali a hráli si jejich role. Jeho vzorem a idolem byl americký westernový „drsňák“ s atletickou postavou Burt Lancaster. Chtěl být jako on. Ve dvanácti letech začal dělat gymnastiku, poté přidal box a plavání. Učil se jezdit na koni a věnoval se horolezectví – a vypracovaná postava mu pomohla získat vstupenku na plátna.

První herecké zkušenosti posbíral v hraných reklamách, svou první smlouvu získal jako skvělý kaskadér u filmového studia Cinecittà, kde se natáčely i některé hollywoodské filmy. Tak se dostal do komparzu. Objevil se třeba jako římský důstojník v lázních ve slavném eposu Ben Hur. Stejně jako v několika dalších filmech jeho jméno ještě v titulcích neuvidíme.

První skutečnou rolí byl Marcellus v Messalině (1960). Jeho bezesporu pohledná tvář a svalnaté tělo zaujaly režiséra Duccio Tessariho, který ho obsadil do jeho první hlavní role v dobrodružném fantasy filmu o příchodu titánů Arrivano i titani (1962) Po pěti letech v tzv. peplum filmech (sandále-meč neboli na téma mytologie), kde vynikla jeho atletická postava coby Herkula, válečníků, titánů, gladiátorů apod., byla jeho průlomovou rolí, kterou se proslavil, postava Ringa alias Andělské tváře v Tessariho spaghetti westernu Pistole pro Ringa. Následoval Jeden stříbrný dolar, kde ztvárnil Garyho O‘Haru a Návrat Ringa (vše 1965).

Odbočka k Angelice

U nás se nejspíš nejvíce zapsal do paměti diváků jako Nicolas Merlot, dětská láska Angeliky v Angelice, markýze andělů (1964) a posléze jako její ochránce Nicolas alias Calembredaine v Báječné Angelice (1965).

Spolu s Terence Hillem, Franco Nerem či Bud Spencerem byl nejúspěšnějším italským hercem spaghetti westernů. Stejně jako oni používal umělecké jméno, a to Montgomery Wood. Na rozdíl od nich se on už jako známý a úspěšný herec vrátil ke svému rodnému, které zatím ještě utajíme.

Ke konci 60. let začal být žánr těchto westernů na úpadku. Jedním posledních, ve kterém hrál, je Živý nebo radši mrtvý (1969). Kovboj s jizvou se však neztratil. Od 70. let byl obsazován do westernů nového typu i artových filmů. Hned na počátku 70. let byl hlavním hrdinou tehdy velkolepého snímku Lučištník ze Sherwoodu. Jak tušíte, byl jím slavný Robin Hood (1971). Prestižní cenu Davide di Donatello (italská obdoba např. našeho Českého lva) získal za ztvárnění majora Matise ve válečném dramatu Tatarská poušť. Za svůj herecký výkon v dramatickém snímku Železný muž, kde ztvárnil italského prefekta Cesare Moriho, byl oceněn na několika mezinárodních festivalech.

Smutný odchod

Filmů, ve kterých ztvárnil hlavní nebo vedlejší role, jsou desítky a jsou mezi nimi i televizní a seriálové, do nichž byl obsazován od 80. let. Jeho poslední filmovou rolí byl manažer hotelu ve filmu Woodyho Allena Do Říma s láskou (2012). Jeho hereckou kariéru neukončil odchod do důchodu či stáří, ale tragická autonehoda v nevelkém městě Cerveteri. Krátce po převozu do nemocnice dne 1. října 2013 zemřel. A jeho jméno? Giuliano Gemma.

close info YouTube / YouTube zoom_in Giuliano Gemma jako Nicolas Merlot v Angelice, markýze andělů

Kromě svých sochařských děl a filmů po sobě zanechal dcery Giulianu a Veru z prvního manželství s italskou malířkou Natalii Roberti, a vdovu Babu Richerme.

Zdroje: www.idnes.cz, www.spaghetti-western.net, www.theguardian.com, www.fdb.cz