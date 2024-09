Externí autor 24. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Žít ve stínu slavnější sestry není nikdy nic lehkého, ne každý se s tímto faktem dokáže vyrovnat. Sestra slavné herečky Nicole Kidman má ale spokojený život, kariéra její sestry ji nikterak nedráždí, naopak, Nicole a Antonie jsou jako dvojčata, i když dvojčaty ve skutečnosti nejsou.

Nicole Kidman a její mladší sestra Antonie jsou skoro dvojčata. Tedy obrazně řečeno, sestry jsou od sebe tři roky, ovšem dvojčaty jsou ve smyslu toho, že spolu tráví spoustu času a spoustu toho spolu i prožily.

Sestry vyrůstaly společně v Sydney, kde je vychovávali jejich rodiče Janelle a Antony. Zvykem u Kidmanových doma bylo, že se u večeře probírala různá témata, nevyjímaje politiky a filosofických témat. Rodiče zkrátka chtěli, aby jejich dcery dokázaly používat svůj mozek tak nejlépe, jak jen to jde.

Jsou jiné a zároveň stejné

Tato výchova nepochybně ovlivnila obě sestry. Nicole v tom, že jako herečka se také zabývá charitou a Antonia se zase živí jako novinářka a právnička. Ačkoliv mají obě sestry zcela odlišné profese a mohlo by se zdát, že na to konto nemají nic moc společného, opak je pravdou.

Nicole i Antonia jsou si velmi blízké a vždy tu pro sebe byly, když nastala nějaká složitá situace nebo si jedna z nich prožívala těžké časy. Jedním z takových okamžiků byla i smrt jejich otce v roce 2014.

„Mohlo by se zdát, že se s tím člověk v takovém věku vyrovná lépe, než kdyby se to stalo ve dvaceti. Není tomu tak. Zasáhne vás to úplně stejně a možná i víc, protože si v tolika letech plně uvědomujete, jak moc pro vás ten člověk znamená,“ prozradila Antonie v rozhovoru pro australský magazín No Filter.

Sestry společně také vychovávaly své děti, a to hlavně za dob covidové pandemie. Nicole má s hudebníkem Keithem Urbanem dva potomky a Antonia s bývalým manželem Anguems Hawleyem čtyři, se současným Craigem Marranem pak dvě. Dohromady je tedy biologickou matkou šesti dětí.

Ačkoliv Antonie žila celý svůj život ve stínu slavnější sestry, nikdy se tím příliš nestresovala. Jak dále uvedla v onom rozhovoru, dříve možná ano, ale s postupem času, jak člověk dospívá a hlavně stárne, mu tyto věci přijdou malichernosti.

Antonia má postavu jako lusk i po šesti dětech

V rodné Austrálii ji navíc jako Kidman vůbec neznají. Představuje se pod příjmením svého druhého manžela, tedy Marran. Jak jsme si uvedli již výše, s ním má novinářka a právnička dvě děti. Její předchozí manžel zemřel v roce 2016, nicméně v tu dobu už byli dávno rozvedeni.

Když se podíváte na obě sestry, je vám více než jasné, že do vínku dostaly krásy skutečně požehnaně. Ačkoliv je světu více známá Nicole, protože je slavnou herečkou, její sestra Antonie jí má, alespoň co se týká krásy, skutečně velkou šanci konkurovat.

Novinářům se podařilo Antonii vyfotografovat na pláži, kde si i slepý mohl všimnout jejího six packu a na to, že má za sebou šest porodů, má figuru jako ze žurnálu.

