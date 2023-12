Externí autor 7. 12. 2023 20:07 clock 3 minuty

Začínala jako herečka a už v dětství se objevila v několika filmech a seriálech. Později ale herectví pověsila na hřebík a stala se oblíbenou influencerkou. Poznáváte holčičku na fotce?

Narodila se 4. října 1986 v Rakovníku. Již od čtyř let se věnovala dramatickému umění a brzy se dostala do evidence Barrandovského studia. První roli získala již ve svých osmi letech, když se objevila v televizní pohádce s názvem Dračí prsten. Do toho ještě vystupovala v několika seriálech.

Větší role

V té době byly ale její úlohy poměrně malé, to se však mělo změnit. V roce 2002 si zahrála v seriálu O ztracené lásce a dva roky na to získala svou pravděpodobně nejznámější roli. A sice roli Karolíny v tehdy populárním nováckém seriálu Pojišťovna štěstí, ze kterého si herečku všichni pamatují dodnes. Už tušíte, o koho se jedná?

Kariérní změny

Naposledy se objevila v roce 2013 v několika epizodách seriálu Vyprávěj a pověsila herectví na hřebík. Začala však vystupovat v rádiu a společně s Veronikou Arichtevou a Martinou Pártlovou vytvořila úspěšné komické trio 3v1. Jejich humorná videa sklízela obrovský potlesk a pravidelně se u nich bavily miliony diváků. Není proto divu, že si všechny tři krásky zajistily velkou pozornost i na sociálních sítích. A právě někdejší herečka, o které je řeč, je na sociálních sítích z tria 3v1 zcela nejúspěšnější.

Soukromí život

V osobním životě influencerka zažila několik významných etap. S Martinem Kynclem má syna Mathiase, s nímž se však později rozešla. V roce 2020 potvrdila vztah s Petrem Leitgebem, s nímž má syna Tobiase, a v květnu 2021 se za něj provdala.

Patří k osobnostem, které si své soukromí zcela nehlídají. Často a ráda ukazuje celou svou rodinu na sociálních sítích a sdílí fotografie a videa z jejich společných výletů i běžného života. I proto má ostatně tolik příznivců.

Nejlepší úmysly

V posledních měsících ovšem sociální sítě využívá i jinak. Pravidelně totiž zveřejňuje nejrůznější sbírky, jejichž cílem je pomáhat dětem, k nimž osud nebyl milosrdný. Nejčastěji jde o děti, které trpí závažným onemocněním a jejich rodiče nemají dostatek finančních prostředků na léčbu. Vliv, který tato influencerka má, tedy využívá tím nejlepším možným způsobem. Za to ostatně byla v roce 2023 oceněna stříbrnou medailí předsedy Senátu za podporu sbírek pro humanitární účely na sociálních sítích.

V tuto chvíli už pravděpodobně každý ví, o jaké známé tváři je řeč. Holčičkou zvěčněnou na úvodní fotografii není nikdo jiný než herečka a influencerka Nikol Leitgeb (rozená Štíbrová).

close info Profimedia zoom_in Nikol Leitgeb pomáhá na sociálních sítích

Zdroje: zeny.iprima.cz, csfd.cz, blesk.cz