Bývala hvězdou Televizních novin, která ráda měnila účesy. Pak se záhy z televizních obrazovek vytratila a nikdo neměl tušení kam. Jak dnes vypadá a co dělá bývalá televizní hlasatelka Nikol Lenertová?

Hvězda Televizních novin

Do podvědomí lidí se však Nikol Lenertová dostala mnohem dřív, než začala moderovat Televizní noviny. V roce 1994 získala titul Miss Severní Čechy, který předurčil její kariéru.

Nikol však modeling dělat nechtěla. Velice ráda přijala nabídku Televize Nova, aby uváděla zpravodajskou relaci v pořadu Snídaně s Novou.

Netrvalo dlouho a Nikol oslovili, aby moderovala Sportovní noviny. Jako dcera ze sportovní rodiny s nadšením tuto nabídku přijala.

„Já jsem měla ke sportu vždycky blízko, protože jsem ze sportovní rodiny. Pro mě ten sport byl velmi přirozený a byla jsem moc ráda a byla jsem šťastná. Vzpomínám na to strašně ráda, když jsem šla do hlavního zpravodajství, tak se mi od toho sportu vůbec nechtělo,“ uvedla Nikol.

Ve Sportovních novinách působila Nikol dlouhé dva roky. Poté musela přejít do Televizních novin, které moderovala s Karlem Voříškem. Jako moderátorka Televizních novin působila 3 roky.

Jak vypadá dnes?

Nikol byla u televizních diváků velice oblíbená, a to především díky své zálibě neustále měnit vizáž svých vlasů. Mnohými tak byla s oblibou pžezdívaná jako vlasová chameleonka.

Nikol Lenertová po 30 letech:

Zdroj: Youtube

„Ten počátek byl takový, že jsem začínala jako tmavá, potom to přecházelo do blond. Střídalo se to nakrátko, pak polodlouhé. Hodně se to řešilo, lidé psali i do Volejte řediteli. Diváky zajímal víc můj účes než zasedání měnového fondu. Tehdejší ředitel Železný měl co řešit,“ uvedla Nicol.

Nikol na dobu, kdy patřila mezi největší hvězdy Televize Nova ráda vzpomíná: „Na jednu stranu bylo hezké řešit vlasy. Člověk, když si na to vzpomene, tak si řekne, že radši ty vlasy než to, co se děje dnes. Byla to šťastnější, veselejší doba.“

Po ukončení svého působení v roli televizní hlasatelky se Nikol věnovala také zpěvu. Do velkého zájmu diváků se pak dostala díky vztahu s hokejovou legendou, Jaromírem Jágrem.

„Potkali jsme se na určitou dobu. Oba jsme vnitřně vytušili, že je konec, když jsme zjistili, že každý chceme jít jinou cestou, a proto to i skončilo,“ řekla bývalá hlasatelka.

Dnes byste Nikol poznali jen stěží. Účesy už nemění. Pyšní se dlouhými blond vlasy. Nikol je vdaná za velmi movitého muže, miliardáře, se kterým má dva syny, Jaroslava a Dominika. Jak sama uvedla, na časy strávené v televizi vzpomíná ráda, zpátky by se ale nevrátila.

Zdroje: www.blesk.cz, www.idnes.cz, www.ahaonline.cz