Moderátorka, modelka a příležitostná herečka Nikol Moravcová (37) měla dlouhou dobu smůlu na chlapy. Zlom nastal v roce 2017, kdy si založila seznamovací aplikaci Tinder, pak už šlo vše jako po másle. Vdala se a má nádhernou dceru. Přesto se její velký den neobešel bez problémů.

Životní lásku našla na Tinderu

Nikol Moravcová neměla v minulosti úplně štěstí na muže. Proto se v roce 2017 rozhodla, že si založí seznamovací aplikaci Tinder. Ze začátku to bylo pro ni těžké, protože ji muži obviňovali, že se nejedná o pravou Nikol Moravcovou, která je veřejně známá, ale o fejk. Moderátorka a příležitostná herečka čelila obvinění, že krade snímky skutečné Nikol a vydává se za ni.

„Z toho důvodu jsem “matchovala” jen cizince a maximálně do pěti kilometrů. No a mám Slováka z Letný," řekla před lety pro Flowee. Někteří si dokonce mysleli, že se jedná o skrytou propagaci aplikace a oba dva dostali zaplaceno. „O to víc mě překvapuje, když se dozvídám, že si někdo myslí, že jsme dostali za propagaci týhle seznamovací aplikace zaplaceno. Manžel na to řekl, že by mohli poslat aspoň tričko," smála se Nikol.

Nikol přiznala, že šla vlastně na své první a zároveň poslední rande. Osudového muže potkala prakticky okamžitě a rozhodně nelituje. „Než jsme se osobně setkali, tak jsme si psali asi měsíc a půl. Samozřejmě mi kromě Karola psalo opravdu spoustu lidí a někdy ty zprávy byly fakt k pobavení," zavzpomínala.

Nikol se nebála přiznat, že na první pohled ze svého budoucího manžela byla poměrně zklamaná. „Čekala jsem, že to bude velkej svalnatej hokejista. Trošku jsem ale byla zklamaná. Nebyl ani tak svalnatej, ani vysokej, jak jsem si představovala. Klasický předsudky z fotek. Jsme většinou strašně povrchní. Stejně jsem se do něj ale nakonec postupem času zamilovala," přiznala naprosto otevřeně.

Láska na první pohled to nebyla

Nikol je ve spousta věcech upřímná a přiznala se, že jejich vzplanutí přišlo zkrátka postupně a rozhodně se nejednalo o lásku na první pohled. „Naše první rande, 9. března 2017, nebylo ale zdaleka tak romantický. Nejdřív mě pozval na oběd do indický, což jsem díky(bohu) kvůli natáčení nestíhala, ale nakonec z toho byl drink někde v Dlouhý. A od tý doby jsme se od sebe nehnuli," řekla pro Blesk.cz.

„Nebyla to sice láska na první pohled (jak to tak ze seznamky bejvá), ale pak už se ta láska jenom stupňovala," dodala a za rok od seznámení se konala velkolepá veselka. Pro Nikol a Karola to bylo skutečně magické datum. Své „ano“ si řekli 18. srpna 2018 v 18 hodin. Následná party se konala na terasách pražského Paláce Lucerna.

Pozváno bylo zhruba 300 hostů a Nikol byl skutečně nádherná nevěsta. Měla na sobě dokonalé šaty z dílny návrhářky Terezy Sabáčkové, které byly zdobené dubajskou krajkou a zabraly šílených 60 hodin ruční práce. Cena přenádherných svatebních šatů byla zhruba 90 tisíc korun. Nikol a Karol měli svůj velký den vymyšlený do posledního puntíku.

„Od prvního dne, kdy jsem byla požádána o ruku, jsem věděla, že mi šaty bude dělat Tereza Sabáčková. Je to moje dvorní návrhářka a kamarádka v jednom a vznikly z toho šaty mých snů, které přesně vystihly mojí povahu a styl, ve kterém se celá svatba nesla," řekla Nikol pro Blesk.cz. Svatba se ale neobešla bez problémů.

Zbyly jí oči pro pláč

Pár hodin poté, co novomanželé oslavili svůj velký den „D“, se stala velmi nepříjemná situace, ze které byla Nikol naprosto zhroucená. Během přesunu z Lucerny jim někdo ukradnul tašky, ve kterých byly ženichovy dokumenty. Nikol přišla o notebook za čtyřicet tisíc a kosmetiku. Co bylo ale mnohem horší, byl fakt, že za pár dní měli odlétat na svatební cestu do Ameriky.

V ukradených taškách byl ženichův rodný list, pas a veškeré potřebné dokumenty. „Byla jsem z toho opravdu zhroucená a celou dobu jsem plakala," přiznala před lety Nikol pro Super.cz, že celou záležitost velmi složitě nesla a za nádherným dnem tak zůstala hořká pachuť.

Nikol se snaží brát na každé špatné věci něco pozitivního a ani tento případ nebyl výjimkou. „Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Posílili jsme vztah. Zažili jsme něco extrémního a ujistili jsme se, že se milujeme a že k sobě patříme," dodala Nikol, která v roce 2019 porodila nádhernou dceru Violet.

