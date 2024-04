Pokud sledujete reality show, pak vám jistě neunikla tvář této pohledné brunetky, které si získala fanoušky ve čtvrté řadě VyVolených. Pak se objevila i v Hotelu Paradise a zdálo se, že má pěkně vybudovanou kariéru. Představila i přítele, ale ze svatby sešlo. Není na vině i její luxusní „chatička“?

Třiatřicetiletá Nikol je jednou ze známých influencerek, kterou sleduje 111 tisíc sledujících. Své postavení si vybudovala právě díky reality show. Tato kráska, narozená ve znamení Střelce, ví, co chce. A své úspěchy proměňuje ve hmatatelné důkazy.

Podívejte se na její luxusní bydlení, které nazývá „chatičkou“.

Chata? Takovou by chtěl každý

Nikol Trojanová se však po účasti v reality show ze světel reflektorů poněkud stáhla. Po deseti letech se jí podle jejích slov změnily priority. Cítí se dobře mimo pozornost a hledáčky fotografů a ctí své soukromí.

Pěstuje si i dlouhodobý vztah se svým snoubencem Lukášem. A právě s ním společně oslavila Nikol nedávno dokončení renovace „chaty“.

O celou eskapádu s rekonstrukcí se Nikol dělila i na svém Instagramu: „Trámy jsou z původní střechy, protože právě o celou tuhle část jsme chatičku rozšířili a nechali jsme je jako něco starého.“

Trojanová s partnerem si své hnízdečko lásky skutečně vymazlili. Povedlo se jim ale skloubit srubové útočiště s městskou energií, kterou Nikol miluje. A dokonce měla být na spadnutí i svatba, ale nakonec bude trochu odložena.

„Je to zatím v řešení, protože jsme zjistili, že ta varianta v zahraničí by vyšla podobně jako v Česku, ale svatba proběhne pravděpodobně v Čechách,“ prozradila médiím.

Ačkoli si Nikol stále pohrává s myšlenkou návratu do reality show, jako je Survivor, přiznává, že momentálně dává přednost pohodlí a klidu, které jsou pro ni stále cennější.

A možná je to právě nákladná rekonstrukce, co svatební plány páru oddálilo: „Do roka a do dne to asi nebude. To by muselo být v průběhu těchto dní, to nestíháme. Uvidíme, jestli to zvládneme dát třeba do dalšího roku. Přece jenom nyní jsme rekonstruovali a ta svatba je poměrně finančně náročná, takže uvidíme, jestli na to dojde,“ objasnila už vloni na podzim.

Je na první pohled vidět, že rekonstrukce byla nákladná.

Podívejte se s námi dovnitř. Nejvíce si Nikol zamilovala kuchyni: „Kdybyste se mě před pár lety zeptali, jaké bude moje nejoblíbenější místo, rozhodně bych nevěřila, že to bude kuchyně.“ Fotografii vidíte v galerii.

Uvidíme, jestli svatba proběhne letos, protože plánů má Nikol hodně: „Rekonstrukce naší chatičky nám trvala skoro dva roky. Bylo tam trošku víc komplikací, ale už je to hotové. Jen doděláváme pokoj pro hosty. Příští rok nás čeká zahrada,“ řekla vloni na podzim.

Zdroje: vipstar.cz, www.blesk.cz, www.osobnosti.cz, www.instagram.com