Pozoruhodná předpověď Nikoly Tesly pro 21. století: Přijde včelí společnost

Nikola Tesla génius i podivín.

Foto: Profimedia

I když je jméno Tesla dobře známé, dnes jej mnohem častěji spojujeme s automobilkou a jejím šéfem Elonem Muskem. Nikola Tesla i přes své úspěchy nebyl dobrým podnikatelem a nedokázal se dobře zorientovat v době, ve které žil. Předpovídal vývoj nejen technologií, ale i společnosti v budoucnosti. A nebyly to předpovědi ledajaké!

Tesla vítětem války proudů!

Nikola Tesla byl ve své době uznávaným elektrotechnikem srbského původu. Z Evropy brzy zamířil do Ameriky. Jeho největším konkurentem byl slavný Edison. Ve „válce proudů“ nakonec Edison prohrál. S velkým vynaloženým úsilím na potlačení používání střídavého proud Edison neobstál a v roce 1896 byla na Niagarských vodopádech postavena velká elektrárna na střídavý proud podle Tesly. Tesla později pracoval ve svých laboratořích v Colorado Springs za podpory miliardáře Morgana, ale ukázalo se, že nedokáže jeho investici zúročit. Pomalu upadal, své vynálezy nedokázal prosadit, a to dokonce tak, že se jimi proslavili jiní. Zemřel v ústraní a zapomnění.

Nikola Tesla v tvrdém boji s Edisonem vyhrál, ale další své nápady neuměl prodat.

Poznámky Nikoly Tesly zabavila FBI

Jako mnozí vynálezci i Tesla byl zaneprázdněn úvahami o budoucnosti a představami nejen o vynálezech a technologiích let příštích, ale také samotné společnosti a jejím fungování. Své úvahy několikrát uvedl v rozhovorech a mnohé zapsal. O tom, co přesně bylo v jeho denících a zápisnících bohužel nevíme mnoho. Také díky tomu, že veškeré tyto poznámky po jeho smrti zabavila FBI.

Nikola Tesla byl srbského původu, ale působil hlavně ve Spojených státech.

Předpovědi Tesly o technologii

Co si Tesla vysnil? Nejen úvahy, ale také jeho letitá snaha směrovaly k přenosu elektrické energie na dálku. O překlenování vzdálenosti se velmi zajímal, o čemž svědčí například fakt, že byl vynálezcem rádia, i když s tímto objevem přišel jeho sok ve fyzice Guglielmo Marconi. Tesla v interview pro magazín Liberty již v roce 1935 hovořil o komunikaci na dálku a přístrojích, které to umožňovaly, o velikosti krabičky, která se vede do kapsy saka. Mluvil také o dorozumívání se v reálném čase a po celém světě. Neměl na mysli jen telefonické spojení, ale také vizuální a bezdrátové, které mělo udělat ze všech lidí jeden mozek světa.

Teslovy předpovědi se týkali i společnosti a eugeniky

Tesla se ke sklonku života zabýval a často vyjadřoval také k eugenice. V době, kdy nacizmus v Evropě vzkvétal směřovala eugenika spíš ke své negativní stránce, a tedy šlechtění dokonalého člověka či rasy na úkor věch ne dostatečně skvělých a geneticky žádaných. Tesla předpověděl, že ženy budou směřovat k vyrovnání se mužům, čím zcela pozbydou citlivosti či dalších ženských vlastností. Svojí představou o konci mužské nadvlády i potřebnosti a s tím také degradaci rodiny nahrával mužským spolkům, které se snažily feminismus potlačit. Tesla předpokládal, že mateřství nebude ženami žádané a v rámci eugeniky se začne plození dětí ubírat jiným směrem. Přímo uvedl, že bude reprodukce podobná té ve včelstvu, kde rodí jen královna.

Nikola Tesla promluvil o své vizi budoucnosti pro magazín Liberty.

Předpovědi pro 21.století

Tesla se ale také domníval, že bude dost obílí, aby nasytilo všechny. Svět bude bez válek a za nás budou pracovat stroje. A kdy že to? Tesla předpovídal, že už brzy, respektive během tohoto století.

Podívejte se na krátký dokument o životě geniálního Nikoly Tesly

