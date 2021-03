Zneuznaný génius Tesla: Kvůli svým vynálezům byl považován za šílence

Nikola Tesla

Foto: Profimedia.CZ

Poslední dvě dekády života strávil Nikola Tesla v newyorském hotelu. Dožíval v osamění a chudobě. Z kdysi úspěšného vynálezce se stal podivínský stařec, který si neustále myl ruce a povídal si s holuby. Stále si ale zapisoval nové nápady, jimiž předbíhal dobu.

Fyzik srbského původu Nikola Tesla (1856 - 1943) se proslavil zejména prosazením střídavého elektrického proudu namísto Edisonova stejnosměrného. Mnoho jeho dalších významných objevů ale zůstalo upozaděno nebo si je přivlastnili jeho kolegové s ostřejšími lokty. Roku 1893 například jako první na světě veřejně předvedl radiokomunikační přístroj, prvenství však bylo o pár let později přiznáno Guglielmu Marconimu. Tesla to celý život vnímal jako velkou křivdu, nápravy se ale nedočkal. Soud mu dal za pravdu až 3 měsíce po jeho smrti.

Počátkem 20. století se Tesla pokusil postavit věž, která by umožnila přenášet elektřinu bezdrátově. Projekt byl ale odložen k ledu poté, co od něj odstoupil hlavní sponzor. Vynálezce zabředl do finančních problémů a nadále se věnoval fyzice spíš jen teoreticky. Ke sklonku života hovořil o letadlech poháněných elektromagnetickým polem, "paprscích smrti", kterými by americká armáda mohla zlikvidovat Hitlera, a také o bezdrátové síti, jež by přenášela text, zvuk i obraz po celém světě. (Zdroj: cs.wikipedia.org)

Nikola Tesla předběhl svou dobu, ale za života zůstal nepochopen Zdroj: Napoleon Sarony – Marc Seifer Archive / Creative Commons / Volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Na takové vize ovšem tehdejší společnost ještě nebyla připravena, a Tesla byl proto čím dál více vnímán jako stárnoucí muž s pomatenou myslí. Přispíval k tomu i fakt, že trpěl obscedantní neurózou, která se promítala do jeho každodenního života. Předně tu byla jeho posedlost číslem 3: vědec musel třikrát obejít budovu, než do ní vstoupil. Před jídlem na stole poskládal 18 ubrousků, protože jde o číslo dělitelné třemi. Na hotelu každé ráno vyžadoval 18 čistých ručníků.

Tesla se navíc hrozil bakterií a neustále se myl. Lidem podával ruku zásadně v rukavici a jídla se nedotkl, pokud neprošlo varem. Strach z choroboplodných organismů si prý vypěstoval během zkoumání vody pod mikroskopem. "Kdybyste jen na pár minut pozorovali ta příšerná stvoření, nikdy byste už nepozřeli ani kapku nepřevařené nebo nesterilizované vody," prohlásil. (Zdroj: www.thevintagenews.com, listopad 2018)

Ve 30. letech minulého století si psychiatři ještě neuměli s tímto typem duševní poruchy poradit, a tak se Tesla svému okolí jevil tak trochu jako šílenec. Lidé se od něho odvraceli. Jeho jedinými posluchači se nakonec stali newyorští holubi, které pravidelně chodíval krmit.

Americká vláda si přesto dobře uvědomovala, že Tesla ve svém hotelovém pokoji pořád něco spisuje a že by jeho zápisky mohly obsahovat vodítko k sestrojení nové zbraně nebo jiného převratného vynálezu. Jakmile vědec v roce 1943 zemřel, veškerou jeho pozůstalost zabavila FBI, aby se spisy nedostaly do nepřátelských rukou.