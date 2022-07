Tento 3000 let starý předmět zmátl vědce. Záhadný křišťál může přepsat historii

Natálie Borůvková

Nimrudova čočka

Foto: Wikimedia Commons

Nimrudova čočka je 3000 let starý kus horského křišťálu, který v roce 1850 objevil sir John Layard v asyrském paláci Nimrud na území dnešního Iráku. Od jejího nálezu před více než sto lety vědci a historici stále diskutují o jejím využití, přičemž jeden významný italský profesor tvrdí, že čočku používali starověcí Asyřané jako součást dalekohledu. To by vysvětlovalo, proč Asyřané věděli tolik o astronomii.