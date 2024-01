Jasmína Maurerová 25. 1. 2024 11:46 clock 3 minuty gallery

Devítiletá Nina bojuje s akutní myeloidní leukémií (AML), což je vzácný a velmi složitě léčitelný typ rakoviny krve. Začalo to zdánlivě banální únavou, která však postupně přerostla do vážnějších symptomů. Když se jí tedy rodiče rozhodli vzít k lékaři, čekal je šok.

Nejprve byla její únava přisuzována důsledku návratu do školních lavic po letních prázdninách. Posléze se ale začaly objevovat další příznaky, a tak se jelo k lékaři. V nemocnici v Hradci Králové byla Nině diagnostikována AML, neboli akutní myeloidní leukémie. Holčičku tedy čekal převoz do Prahy do nemocnice v Motole.



AML se vyskytuje z 80 procent u dospělých a jen v 15 - 20% u malých dětí. Nejčastěji postihuje jedince nad 60 let, protože její výskyt narůstá s věkem. Akutní myeloidní leukémie se řadí do skupiny zhoubných onemocnění krvetvorné tkáně, kdy se hromadí abnormálně nezralé buňky a je narušena tvorba normálních buněk krvetvorby.



Ve většině případech není původ nemoci znám, faktory, které se mohou na vzniku nemoci podílet, jsou různé a známy jsou jen některé. Někteří lidé mají dokonce predispozici pro leukémii už vrozenou. Riziko vzniku nemoci je tedy u nich výrazně vyšší.

Strávila v nemocnici i Vánoce

Zde lékaři diagnózu potvrdili a začalo se hledat řešení. Tento typ rakoviny je totiž u malých dětí vzácný a zároveň složitě léčitelný. Dokazuje to i to, že ani Ninina teta, jakožto její příbuzná, nebyla shledána vhodnou k tomu, aby mohla malé holčičce pomoci, jakožto dárce. Pátrání po "genetickém dvojčeti" tedy stále pokračuje.



Holčička strávila v motolské nemocnici i vánoční svátky, kdy jí její stav nedovoloval opustit lůžko. Rodiče se u ní střídají po týdnu a snaží se nepřipouštět si závažnost situace.



Nina už podstoupila řadu léčeb, včetně chemoterapie a punkce, ale jediným řešením se stále zdá být nalezení vhodného dárce kostní dřeně. Což je vzhledem k tomu, že i její teta je tzv. “nevyhovující”, velmi složitý úkol. Rodiče se proto rozhodli se spojit s Českým registrem dárců krvetvorných buněk, který disponuje dárci do 40 let.

Pomoci můžete i vy

Momentálně je Nina podle posledních zpráv z 24. ledna konečně bez horeček a díky podaným kortikoidům se jí dokonce vrátila chuť k jídlu.



Zároveň oslovují potenciální zachránce skrze sociální sítě a kampaně, jako je “Daruj život”. I přese všechnu snahu a fakt, že v celosvětové evidenci je jich přes 40 milionů, se nepodařilo najít toho vhodného.



Darování kostní dřeně přitom není nikterak zvlášť bolestivé, dá se srovnat s běžným darováním krve, což potvrzuje i mluvčí Českého registru Barbora Brunclíková. Doplňuje ji Simona Hamrová, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk, která dodává, že při odběru jsou napíchnuty obě dvě horní končetiny, přičemž oddělovač v zařízení si odebere pouze krvetvorné buňky a následně vrací krev zpět do těla.



Pokud byste chtěli malé Nině pomoci, veškeré informace naleznete na webových stránkách registru, a nebo přímo v odběrových centrech. Pomoci může být každý, kdo se rozhodne zapojit a vytvořit naději pro Ninu i její rodinu.