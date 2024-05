Externí autor 7. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečku Ninu Divíškovou si diváci pamatují nejen jako babi Bětu ze seriálu Bisera Arichteva Vyprávěj. Za svůj život ztvárnila mnoho krásných rolí a co se týká krásy, i ona jí dostala spousty do vínku. Přitom její otec toho názoru nebyl. Souhlasili byste s ním? Podívejte se, jak vypadala zamlada!

Když se Nina Divíšková 12. července 1936 v Brně narodila, všichni byli zklamaní. Po její sestře Tamaře, která se narodila před ní, rodina toužila po chlapci. A tak jí i podle toho vychovávali, hlavně její otec. „Po mém narození byli všichni strašně zklamaní, dokonce mě dlouho ani nepojmenovali. Sestra mi říkala Nuna, tak to potom už jen upravili na Nina,“ cituje slova herečky web krajskelisty.cz.

Její otec Karel Divíšek byl automobilový závodník, potápěč a letec. A proto, že nedostal syna, kterého si přál, rozhodl se jej udělat z malé Niny. Jednou prý hodil zlaté hodinky do vody a vyzval dcerku, aby je našla. „Samozřejmě jsem se potopila a našla jsem je, i když mi přitom praskly oba ušní bubínky, protože byly ve velké hloubce,“ vzpomínala herečka na své dětství.

Navíc měla krásnou sestru a podle jejího otce Ninu Tamara předčila i v tomto ohledu. „Já jsem byla takový blbec s ofinou. Tak mi jednou tatínek řekl: Koukni, Nino, ty nejsi hezká, ty musíš být bystrá,“ tlumočila v rozhovorech tatínkova slova s tím, že na své dětství přestonvzpomíná s velkou láskou. Když se rozhodla, že se chce stát herečkou, oba rodiče ji v tomto směru podporovali.

S manželem byli 57 let, až do její smrti

Velkou ránou pro ni proto bylo, když se dozvěděla, že je nemocný. Byla zrovna ve druhém ročníku na brněnské JAMU, když se dozvěděla, že tatínka odvezli do nemocnice. O týden později už se s ním rozloučili navždy. Bylo mu pouhých čtyřiapadesát let. I přesto, že její otec nikdy neviděl, jak hraje, promlouvala s ním o svých vystoupením „tam nahoru”.

„To, že někdo zemřel, znamená pouze, že odešla jeho tělesná schránka. S otcem a už i s maminkou, která se dožila nádherných devadesáti tří let, si každý den povídám. Říkám jim, co se mi povedlo a že mohou být na mě hrdí, ale občas se přiznám i k věcem, za které bych si pochvalu nezasloužila,“ vysvětlovala herečka svůj vztah s již zesnulými rodiči.

Její rodiče spolu byli celý život, a tak i ona měla v tomto velký vzor. Divíškové manžel byl herec Jan Kačer, a i když sama přiznala, že mnohdy za jejich dlouholeté manželství měla chuť ho poslat k šípku, nikdy to neudělala. „U nás v rodině se nikdy nikdo nerozvedl. Otec měl nejlepšího kamaráda, architekta Kyselku, který jednou za ním přišel, že se rozvádí, a otec mamince řekl: S Mojmírem jsem skončil! A když se ho maminka zeptala proč, tak jí odpověděl, že opustil ženu a tři děti, a to se prostě nedělá,“ popsala Nina Divíšková svůj kladný vztah k lásce k jednomu člověku. S Janem Kačerem spolu byli dlouhých sedmapadesát let, až do hereččiny smrti v roce 2021.

Tihle dva se potkali za studií a na lásku na první pohled to tehdy rozhodně nevypadalo. Divíšková si totiž o Kačerovi myslela, že je nafoukaný. Do školy nastoupila kvůli nemoci později, a tak se rozhodla, že se každému spolužákovi představí zvlášť. „Došla jsem až k chlapci, který seděl v rohu a něco si kreslil. Představila jsem se mu a on se na mě ani nepodíval. Tehdy jsem si řekla, že s takovým volem nechci mít nic společného, a takhle to dopadlo,“ často vzpomínala na své první setkání s manželem, se kterým poté zplodili tři dcery – Simonu, Adélu a Kláru.

Nominace na Thálii i Českého lva

Herecká kariéra Niny Divíškové se započala v Ostravě, poté se na pětatřicet let přestěhovala do Prahy, kde působila v Činoherním klubu. Kromě divadla se hojně objevovala i před kamerou, největší úspěch slavila s Příběhy obyčejného šílenství režiséra Petra Zelenky, kde ztvárnila afektovanou matku a za svůj herecký výkon byla nominována na cenu Thálie i Českého lva.

Dále se objevila ve snímku Juraje Herze Morgiana, v Chytilové Hře o jablko, v poetickém zpracování Erbenovy Kytice od F. A. Brabce, taktéž v jeho Máji a nebo Tajnostech režisérky Alice Nellis. Ačkoliv větší role se jí vyhýbaly, Nina Divíšková si místo v diváckých srdcích našla.

