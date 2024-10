S dívkou z obrázku se rodina rozloučila před třemi roky. Se svou láskou, hercem a režisérem, žila téměř šedesát let. Kromě rodiny zasvětila svůj život divadlu, ale i její filmografie je bohatá, ač nebyla představitelkou velkých a hlavních rolí. Znají ji příznivci seriálů, pořadů, vyučovala herectví.

Nápovědy úvodem

Ještě než jí pár dnů před osmdesátými pátými narozeninami zákeřná Alzheimerova choroba připravila o poslední zbytky sil, zahrála si Juditu Junkovou ve filmu Hodinový manžel, s televizí a seriály se rozloučila jednou ze svých nejznámějších rolí, a to babičky Běty Dvořákové ve Vyprávěj. Divadelním scénám dala sbohem Mou hrou v Divadle Kalich, ačkoli doma byla především v Činoherním klubu či Divadle Petra Bezruče.

Pochází z Brna, kde se narodila 12. července 1936. Maminka Elmarita, která vyučovala herectví a vedla rytmickou taneční školu, ji od malička podporovala v lásce k tanci. Její otec Karel byl atlet, lyžař, sportovní pilot, automobilový závodník a především známý potápěč a jeskyňář, což můžete brát jako nápovědu.

Do života

Chtěla se přihlásit na brněnskou JAMU, bohužel toho roku neotvírali první ročník. Odešla do Prahy, kde vystudovala DAMU (1954–1959). Hned v prvním ročníku poznala studenta Jana, za kterého se v roce 1962 provdala. Do manželství se jim narodily tři dcery: Simona, Klára a Adéla.

Ona i její manžel začínali v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, poté přešli do Prahy, kde se podíleli na založení Činoherního klubu. Její manžel, divadelní režisér se netajil svými názory, které nebyly vhod tehdejší vládě. Čtyři roky byl, jak se říká na dlažbě, než ho vzali zpět do Ostravy, živila rodinu. Téměř deset let dojížděl za rodinou do Prahy a herečka byla na domácnost i výchovu dětí sama, navíc v té době ještě dohlížela na stavbu domku. Rodina trpěla odloučením, ona prý dle jeho slov všechno perfektně zvládla, za což ji nesmírně obdivoval. Nikdy od ní neslyšel jedinou výčitku.

Smutný konec

Do šťastného manželství se vloudily starosti, když na jejich vilku v Hlubočepech, kde bydleli, chalupu v Bechyni a chatku v Bečici nad Lužnicí byla uvalena v roce 2011 exekuce. Nejspíš herečka či její manžel nebo oba někdy v minulosti ne(za)platili zdravotní pojištění, a aniž by si toho byli vědomi, nabíhalo jim penále. Nenesli to lehce, on z toho prý dokonce onemocněl, ale dluh dokázali splatit a vše dát do pořádku.

Když se zdálo, že si spolu budou užívat vnoučat a důchodového věku, přišla další rána. Posledních pár let se herečka potýkala s Alzheimerovou chorobou, které prý statečně vzdorovala. Přesto byl její odchod dle manžela smutný, když se musel bezmocně dívat, jak se mu jeho milovaná, kdysi noblesní, vznešená žena ztrácí před očima a stává se z ní jiný člověk. Odešla v tichosti obklopena svými blízkými dne 21. června 2021. Její manžel Jan Kačer za svou milovanou chotí Ninou Divíškovou odešel o tři roky později.

close info Jiří Černohorský / CNC / Profimedia / Profimedia zoom_in Nina Divíšková

