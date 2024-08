Ponižování coby projev moci, ukázka, že je člověk z nějakého důvodu něco víc, než ten druhý není příjemné v žádné situaci, ať jde o pracoviště, rodinu, natož pak v partnerském vztahu. A ženy to asi snášejí hůř než chlapi. Kdo to zažil, pochopí, co Nina prožila, jiní se do jejích pocitů třeba vžijí.

Jen tak...

Jmenuji se Nina a můj příběh začal docela obyčejně. Pracovala jsem krátce jako účetní u daňového poradce, jehož firma mu vedla účetnictví. On, tedy Roman, dle žebříčku Forbesu nepatří mezi sto nejbohatších Čechů, ale úspěšně podniká ve stavebnictví a rozhodně na tom není špatně. Poznala jsem ho, když přišel za šéfem, který musel narychlo odjet, a já ho měla omluvit.

Roman mě pozval na oběd, přijala jsem. Za těch pár soust na obrovských talířích a lahev pravého šampaňského zaplatil cenu, která se téměř rovnala měsíčnímu nájmu za mé 1+1. Počítal, že s ním „za to ohromení“ hned skončím v posteli. Vůbec mi to nebylo příjemné, měla jsem takový divný pocit, nepovažovala jsem pozvání na oběd za nějaký závazek. Ani nevím, jak jsem se z toho vykroutila. Na druhou stanu mě mile překvapil kytkou, kterou mi doručil poslíček. Nebýt toho pugétu, skončila bych to hned. Tím si mě ale získal, ale ty voňavé krásky mi přinesly trápení.

Neměla jsem

Začali jsme se scházet. Že prý se do mě zamiloval hned, jak mě uviděl. Společné drahé obědy končily v nějaké značkové prodejně. Jednou mi koupil kabelku, podruhé botičky, pak šatičky. Vždy s milým úsměvem a poznámkou, že to já bych si nikdy (nebýt jeho) nemohla dovolit. Nestála jsem o to. Mně stačily mé džíny a triko a potěšil by mě víc obyčejný „smažák“. Nechtěla jsem mu kazit radost a nevinným poznámkám jsem tehdy nepřikládala důležitost. Měla jsem. Ušetřila bych se trápení.

Nebyly to měsíce, ale pár týdnů po tom prvním obědě, když mi řekl, že by se mnou chtěl žít. On je sice o čtrnáct let starší a měl krátce po rozchodu s partnerkou (prý dlouholetou), ale to jsem neřešila. Opustila jsem (ač ne úplně ráda) svůj útulný byteček a nastěhovala se k němu do vilky.

Poprvé mi vehnal slzy do očí, když mě krátce nato vzal na společenské setkání obchodních partnerů. Koupil mi noblesní šaty se slovy, ať se tam chovám jako dáma a neudělám mu ostudu. To pro mě bylo dost potupné, horší však bylo, že mě představil jako svou účetní (!) a mrknutím oka chlapům, jakoby na omluvu, dodal, že ta „jeho kráska“ nemůže. Nedokážete si představit, jak mi bylo. Nevěděla jsem ani co říct, když se mě ostatní „dámy“ spiklenecky ptaly, jak dlouho se známe a co spolu máme. Se zadržovanými slzami jsem se fakt společensky nepředvedla. „Příště ti zase něco koupím a někam tě vezmu! Neříkal jsem ti snad, jak se máš chovat?“

close info Ateam / Shutterstock zoom_in Mohla jsem si ten večer užít, jsem společenská a nemusím nic předstírat. Za dámu jsem mohla být, kdyby mě tam nevzal jako jen jeho nouzový doprovod coby účetní. (ilustrační obrázek)

Milé pozornosti (?)

Musím ještě podotknout, že mě, neříkám, že donutil, ale přiměl, abych odešla z práce. Že prý chce mít doma svou ženskou, kdykoli se vrátí. Chápala jsem. Jeho návraty domů byly jako přes kopírák. Odkopnuté boty, taška hozená do kouta. „Koupil jsem ti náramek.“ „Hm, děkuju, je hezký…“ „Koupil jsem ti…“ Já jsem čekala objetí, polibek. „Tak co zas máš? Já ti pořád něco kupuju, abys věděla, že tě miluju a ty se tváříš jak citron!“ Možná, ale bylo to jen zklamání, že místo „lásko já jsem se na tebe těšil“, jsem dostala chladný kov.

Pořád mi něco kupoval, bohužel to nebylo pro radost, očekával za to vděk a obdiv. Nic jsem sama nemohla a nic jsem nebyla. Jen snad dva zážitky pro ukázku. Moje maminka měla kulaté narozeniny. „Víš, chtěla bych jí dát nějaký hezký dárek. Třeba víkendový pobyt v lázních,“ špitla jsem po intimní chvilce. „No tak jí ho kup, jestli máš za co. Já nemám na rozhazování!“ Jednou jsem měla jet na sraz spolužáků na hory. „Tak tobě nestačí, že jsem ti minulý týden zaplatil wellness? Že tě živím, šatím a žiješ si u mě jako královna? Myslíš si, že ti budu platit ještě tvý avantýry?“ Zaplatila bych si to sama, kdybych kvůli němu neodešla z práce.

close info Natee Meepian / Shutterstock zoom_in O drahé dárky jsem nouzi neměla. Jako projev lásky by mi mi stačil úsměv na přivítanou a třeba sedmikráska. Nikdy už mi kytku nekoupil.

Když dost je víc než dost

Neustále jsem měla na talíři, že to je on, kdo všechno platí a že si toho nedokážu vážit. Měla jsem sice k dispozici účet na domácnost, každý výdaj jsem mu musela doložit. Nedovolila jsem si mu říct ani o korunu navíc, když jsem nevyšla. Raději jsem si místo oběda, na který jsem měla v jeho rozpočtu nárok, dala housku, abych vyšetřila na jeho honosnou večeři. Pak jsem si jednou dovolila koupit za „blbý pětikilo“ ve výprodejové slevě svetřík, který se mi moc líbil. „Takovej hadr! No jo, to ti odpovídá. Co bys beze mě byla? Jen obyčejná účetní nula. I ten nájem jsem ti zaplatil!

Ano, zaplatil. Jen ale ty tři měsíce, které jsem musela ještě platit, když jsem kvůli němu vypověděla nájemní smlouvu. To byla poslední kapka. Já kvůli nějakému šperku a šatům nemám zapotřebí snášet takové ponižování a doprošovat se. Raději budu účetní nula, ale budu si jíst své smažáky a nosit si své odrbané džíny. V našem městě práci neseženu. O to se postaral. Stěhuju se k babičce daleko od toho nabubřelého a zamindrákovaného stavitele. A jelikož nejsem nula, práci se seženu a začnu nový život.