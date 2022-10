Potápěči natočili u Antarktidy podivné humanoidní stvoření. Vědci neví, co to je

Tereza Malá

Je Ningen skutečný?

Foto: krevenas / Shutterstock

Mořské panny jsou chimérou, za kterou se honí vědci celá staletí. Dostaly se do pohádek a filmů a jejich obrázky zdobí dětské pokoje. Některé mořské panny ale nejsou tak krásné, jak si je představujeme. Do podobné kategorie totiž nepatří jen nádherné křehké dívky s rybím tělem, ale i mořské příšery, jako jsou Nessie, Champy a Tessie, po nichž kryptozoologové pátrají celá staletí. A co, nebo kdo, je Ningen? Japonská mořská panna nebo arktický kryptik?