Kam se poděl Noah Hathaway, představitel Atreje z kultovního Nekonečného příběhu

V 80. letech po něm šílely všechny dívky světa. Kam se poděl Noah Hathaway (47), který dodnes zůstal v srdcích fanoušků jako statečný Atrej z filmu Nekonečný příběh?

Současná generace hltá Pána prstenů s Gandalfem, Legolasem a Glumem. Ta předešlá měla Nekonečný příběh s Kamenožrou-tem, Falkem, Morlorem a především exoticky vyhlížejícím Atrejem. Přestože film vznikal převážně v Západním Německu, postavu si zahrál Američan Noah Hathaway. Bylo mu teprve 13 let, ale už se počítal mezi ostřílené herce.

Tanečník a plavec

Jeho rodiče Judy a Robert žili v Los Angeles, kde si vydělávali na živobytí jako herci. Jediného syna pojmenovali Noah Leslie a od malička s ním chodili na castingy. Chlapec se líbil zejména díky zajímavému obličeji. Dědeček z otcovy strany byl totiž indián. Noah od tří let účinkoval v reklamách, o čtyři roky později dostal roli ve slavném seriálu Battlestar Galactica, kde si zahrál i jeho otec. Následovaly další čtyři filmy, než chlapce při konkursu objevil německý režisér Wolfgang Petersen a svěřil mu roli Atreje.

Noah ale svou budoucnost neviděl jen v herectví. Závodně tančil, miloval street dance, plavání a bojová umění. Ostatně roli, která ho nejvíc proslavila, dostal i díky vynikající kondici. Režisér totiž trval na tom, že téměř veškeré akční scény musí zvládnout sám. V 15 letech dal herectví sbohem, takže se neobjevil ve druhém dílu nekonečného příběhu (1989).

Vážný úraz

Kariéru tanečníka ale v roce 1989 zabrzdilo vážné zranění. Z Noaha se stal učitel tance a přivydělával si jako barman nebo plavčík. V 90. letech se krátce k filmu vrátil, ale opět zběhl ke koníčkům. Věnoval se závodům silničních motorek, později začal navrhovat a stavět choppery. V Miami má vlastní dílnu a prodejnu. Zamiloval se také do tetování. Jeho tělo vypadá jako chodící reklama na tetovací salon, který rovněž provozuje. S manželkou Sameerah se dokonce dohodl, že si snubní prstýnky nechají vytetovat. „Kdybych věděl, jak to bude bolet, určitě bych do toho nešel," komentoval to později se smíchem.

Někdejší Atrej se stále udržuje ve formě. Je držitelem černého pásu v karate, věnuje se i thajskému boxu. Dovednosti si nenechává pro sebe, základy sebeobrany učí piloty a letušky.

V současnosti je také hrdým otcem jednoho potomka a pokouší se o další herecký návrat. Objevil se v thrilleru Sushi girl, kde si zahrál po boku Dannyho Treja a Marka Hamilla.