Zákulisí natáčení Noci na Karlštejně: Brejchová a Brodský se nemohli vystát

Jeden z nejslavnějších hereckých párů Jana Brejchová a Vlastimil Brodský si řekl "ano" v pátek třináctého. Mnoho společného štěstí toto datum manželům nepřineslo, přesto spolu vydrželi na poměry moderní doby úctyhodných 16 let. Často ale zažívali perné chvilky při natáčení - režiséři je totiž stále obsazovali jako harmonickou dvojku, i když to už mezi nimi skřípalo.

První velká manželská krize nastala po deseti letech od sňatku. Tehdy spolu natáčeli komedii režiséra Petra Schulhoffa Hodíme se k sobě, miláčku…?, ale kromě dialogů před kamerou spolu jinak vůbec nemluvili. Brejchová tehdy manžela podezírala z nevěry, zatímco on ji ignoroval a většinu času mimo záběry se dobře bavil s kamarádem Josefem Bláhou. Ve skutečnosti to přitom byla Brejchová, kdo byl v té době citově zaháčkovaný někde jinde. Rok předtím se totiž natáčela Noc na Karlštejně a jak je dnes už dobře známo, právě tam se "česká Bardotka" pobláznila do kolegy Jaromíra Hanzlíka.

Brodský musel něco tušit, protože Hanzlík u nich začal trávit dlouhé večery a postupem času se k nim skoro až nastěhoval. Krize vyvrcholila v roce 1980 rozvodem. "Rozešli jsme se po vzájemné dohodě. Oba jsme pochopili, že ona mě nemůže vystát," uvedl Brodský ve vzpomínkové knize.

Pár měl zrovna nakročeno k rozvodovém řízení, když doma zazvonil telefon. Volal režisér Václav Vorlíček a oběma hercům nadšeně nabízel role v chystaném seriálu Arabela. Brodský ani Brejchová s ním nadšení nesdíleli. Ještě více je zaskočilo, že by spolu měli hrát královský pár. "Víte co, tak já vám zašlu scénář a podle toho se rozhodnete," řekl Vorlíček šalamounsky.

Mistrný scénář rozhádané manžele nakonec přesvědčil. Rolí se ujali se vší profesionalitou a nikdo z diváků by nepoznal, že harmonický pár v seriálu jen předstírali. "Špičkovali se jen při obědě. A do toho měl Sovák jízlivé poznámky a Menšík nekonečně brebentil, ale jinak byl na place klid," liboval si režisér.

Sestra Brejchové Hana na slavný pár po letech prozradila, že manželství bylo podivné už od začátku. Herci prý ani nespali v jedné místnosti. Brodský měl svou "trucovnu" a Jana preferovala spaní o samotě ve vlastním pokoji. Protože však své osobní neshody dovedli elegantně skrývat, diváci je mají dodnes zafixované jako nerozlučnou dvojici.