Jaromír Nohavica je sice ikonou české hudební scény, o jeho soukromí toho fanoušci příliš nevědí. Například jeho manželství s Jaroslavou, známou jako Jarka, je pro mnohé záhadou. Přestože jsou spolu již přes padesát let, Jarka se veřejně téměř neukazuje a neexistují ani její snímky.

Jaromír Nohavica o své manželce mluví opravdu zřídka. Hudebník si své soukromí odjakživa bedlivě střeží a jisté tajemno kolem jeho osoby tak přirozeně vyvolává řadu otázek a spekulací, proč zůstává žena tak významného umělce v jeho stínu.

Nohavica nikdy neměl potřebu sdílet detaily ze svého osobního života. Ačkoliv jeho písně často odhalují hluboké emoce a prožitky, vztah s manželkou zůstává pro veřejnost téměř neviditelný.

To však neznamená, že by jejich manželství nebylo pevné. Naopak, Nohavica sám několikrát uvedl, že Jarka je jeho oporou a inspirací a bez ní by nedosáhl mnohých ze svých úspěchů.

„Jestliže je muž úspěšný, a jestli dovolíte, tak občas úspěšný jsem, tak za to ze 75 procent může jeho žena," opěvoval hudebník svou drahou polovičku v rozhovoru pro Blesk.

Manželé navíc mají i společné koníčky, které je ještě více spojují. Oba například milují stolní hru Scrabble, v níž dokonce v roce 1997 získal Nohavica titul mistra republiky a ani jeho žena nezůstává pozadu. Sama se několikrát umístila na předních příčkách soutěží oblíbené stolní hry.

Důvod, proč manželka známého hudebníka odmítá být součástí veřejného života, je zcela jednoduchý – chce si udržet svou anonymitu. Tento přístup je v dnešní době vzácný, kdy se mnoho lidí touží stát celebritami a zviditelnit se. Pro Jarku je však důležitější klid, soukromí a rodinné zázemí.

Přesto je až fascinující, jak málo se toho o ní ví. Ve světě sociálních sítí, kde lidé často sdílejí i ty nejintimnější okamžiky svého života, je Jaroslava opravdovým zjevením.

Ani na jedné z Nohavicových veřejných akcí se neobjevila a fotografie, kde by byla zachycena, téměř neexistují.

V Ostravě Jarku potkáte na ulici

Přesto je manželka Jaromíra Nohavici takovou paní Columbovou českého showbyznysu, v Ostravě prý můžete známého hudebníka s jeho družkou potkat zcela běžně.

„Moje žena se na mě ráda dívá v televizi. V Ostravě nás spolu ale potkáte zcela běžně,“ přiznal hudebník výše zmíněnému webu.

Jaromír Nohavica není jen stabilní a věrný manžel, vždy také uměl skvěle nakládat se svým majetkem. Zatímco jeho kolegové hýřili na mejdanech, on chytře investoval do nemovitostí a zajistil tím sebe i svou rodinu na horší časy.

V roce 2019 dle smlouvy za 10 milionů korun koupil klub Heligonka, který si předtím čtyři roky pronajímal. Objekt je součástí Národní kulturní památky Důl Hlubina v Ostravě a konají se zde kulturní i hudební akce.

Písničkář mimo to vlastní ještě přinejmenším dvě další nemovitosti. Svou ostravskou vilu, kde žije dlouhé roky, a také menší byt v pražských Holešovicích, který rodině slouží jako útočiště, když jezdí pracovně či na výlet do hlavního města.

