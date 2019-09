Noriyuki Pat Morita: Učitel z Karate Kida zažil 9 let trápení uvězněný v krunýři

Je to asi nejznámější filmový učitel bojových umění. Noriyuki Pat Morita (†73) se do povědomí diváků zapsal zejména díky sérii Karate Kid. A to přitom neměl nikdy chodit.

Uprchlíci z Japonska to ve 30. letech minulého století neměli v Kalifornii jednoduché. Noriyuki přišel na svět 28. června 1932 ve městě Isleton. Otec se živil jako česáč ovoce, takže o životních podmínkách rodiny si nelze dělat iluze. Když chlapec ve dvou letech onemocněl tuberkulózou páteře, šlo vzhledem k tehdejší medicíně a také finančním možnostem rodičů o fatální chorobu.

Stal se zázrak!

Devět let se Noriyuki potácel mezi životem a smrtí a většinu času strávil v nemocnicích uvězněný v sádrovém krunýři, který mu svíral celé tělo. Lékaři pro něj měli jen smutné zprávy. Pokud se náhodou uzdraví, stejně nebude chodit. Chlapec přesto neztrácel optimismus a sestřičky si ho pro jeho legrácky brzy oblíbily. Odmítaly si však lámat jazyk s jeho křestním jménem a začaly mu říkat Pat.

Zázraky se občas dějí a Noriyuki se zcela zotavil. Nastala ale jiná potíž. V 11 letech zamířil z nemocnice přímo do internačního tábora, kde byli drženi jeho rodiče. Zuřila druhá světová válka a americké úřady měly všechny naturalizované Japonce pro jistotu pod dohledem. Na svobodu se rodina dostala až v roce 1945, kdy si v Sacramentu otevřela restauraci a Noriyuki v době oběda bavil hosty.

Až do začátku 60. let pracoval jako úředník, ale pak začal jako komik The Hip Nip vystupovat v nočních klubech a měl úspěch. Posupně dostal i malé role v televizi.

Mihnul se třeba v seriálu M*A*S*H a v roce 1975 se objevil sitcomu Mr. T and Tina. Šlo o první seriál v USA, kde hrál hlavní roli Asiat. Způsobilo to slušný poprask, takže po měsíci byl seriál raději zrušen.

Manželství v troskách

Přestože karate nikdy neovládal, mistra bojových umění si zahrál třeba v seriálu Happy Days, který se vysílal 10 let. Pak ovšem následoval moudrý učitel v Karate Kidovi.

Ženatý byl celkem třikrát. S Kathleen Yamachiovou se rozvedl v roce 1967 po 14 letech soužití, z něhož vzešla dcera Erin. Podruhé se ženil v roce 1970 a s Yukie Kitaharovou měl dcery Aly a Tiu. I tento vztah ale v roce 1989 skončil krachem. Naposledy šel k oltáři v roce 1994, kdy si bral herečku Evelyn Guerrerovou, která byla o 17 let mladší.

Noriyuki zemřel 24. listopadu 2005 v Las Vegas na selhání ledvin. Na pohřbu truchlila i jeho matka Sueko, která naposledy zavřela oči až o čtyři roky později ve věku 96 let.