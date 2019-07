Šmírující nosáč Kilroy: Tajemný přízrak, který k smrti vyděsil Stalina i Hitlera

Na první pohled je to jen obyčejná dětská malůvka, kterých jsou zdi plné. Šmírující nosáč se však už tři čtvrtě století ob-jevuje po celém světě a nikdo neví, kde se vlastně vzal.

Nejen na stěnách, ale také na částech vojenské výstroje, na zbraních, autech, letadlech nebo třeba bombách. Všude tam se během druhé světové války objevoval namalovaný nebo vyrytý nosatý mužíček a nápis Kilroy was here (Byl tu Kilroy). Co to všechno znamenalo? A kdo byl onen Kilroy?

Padělané značky

Fenomén do celého světa rozšířili spojenečtí vojáci, kteří malůvku zanechali snad na každém místě, kde bojovali nebo tábořili. Dodnes lze na Kilroye narazit prakticky na všech kontinentech. Objevil se na velmi známých místech, třeba na čelence sochy Svobody v New Yorku, na Vítězném oblouku v Paříži nebo na mostě Marca Pola v Pekingu.

Původ tohoto zvyku je ale obestřen záhadou. Podle badatelů jde o smíchání několika vlivů. Jedním byla postavička nosatého muže, který pod jménem Chad získal mimořádnou popularitu v předválečné Anglii. Australané zase s oblibou používali nápis Foo was here, přičemž Foo bylo označení pro jakoukoli věc, na jejíž skutečné označení si nedokázali vzpomenout.

Největším tajemstvím zůstává původ jména Kilroy. Po válce se v Americe dokonce uspořádala veřejná soutěž, která měla tuto záhadu objasnit. Sešlo se téměř padesát verzí a jako nejvěrohodnější zvítězil příběh Jamese J. Kilroye, který před válkou pracoval v loděnicích ve státě Massachusetts. Dohlížel na svařování a nýtování a zkontrolované spoje si označoval barevnými pastelkami. Dělníci však začali značky padělat, a tak je Kilroy maloval stále složitější, čímž se značně proslavil.

Okamžitě chytit!

O malované postavičce se za války mluvilo také v nejvyšších mocenských kruzích. Německá rozvědka objevila na několika ukořistěných kusech nepřátelské výzbroje nápis Kilroy was here. Když se o tom dozvěděl Hitler, byl prý přesvědčen, že jde o krycí jméno špičkového agenta a trval na tom, že ho musí co nejrychleji odhalit a dopadnout.

Své si s Kilroyem užil také Stalin. V roce 1945 přijel na Postupimskou konferenci a dočkal se samozřejmě ubytování na úrovni a v přísně střeženém areálu. Po náročných jednáních se šel osvěžit do koupelny, kde prý objevil zmínku o Kilroyovi. Hned se ptal svých pomocníků, co to znamená. Byl vyděšený. Ti ale jen krčili rameny. Nikdo nevěděl, kdo a kdy tam nápis s nosatým mužíčkem vyrobil, což mocnému státníkovi na pocitu bezpečnosti jistě nepřidalo.

Kilroyův odkaz žije dodnes. S vojáky se podíval do bojů v korejské válce, pomáhal jim ve Vietnamu a nyní je jeho revírem Irák nebo Afghánistán. Zda děsí nepřítele stejně jako Hitlera nebo Stalina je otázkou.