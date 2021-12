Předpověď Nostradama pro 2022: Zemi zasypou asteroidy

Prorok Nostradamus předpověděl pro rok 2022 meteorické sprchy.

Foto: Autor: Prachaya Roekdeethaweesab / Shutterstock

O úderu meteoritu a jeho pádu na Zem všichni slýcháme od roku 2021. Zdá se však, že tento rok jsme přečkali v klidu, zato v roce 2022 je toto nebezpečí ještě aktuálnější. Nostradamus totiž pro rok s dvojkou na konci předpověděl mnohé zkázy, kromě meteoritu i asteroidové deště a další zneklidňující úkazy.

Nostradamus ve svých proroctvích hovoří také o dlouhé stopě jisker na obloze. Tato věštba by se dala vyložit jako asteroid, který může zasáhnout Zemi, ale také způsobit otřesy v oceánu, které vyvolají tsunami, jež povede k zemětřesení. Jak vypadají Nostradamova proroctví pro 2O22? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Mnohé se vyplnilo

Michel de Nostredame, známý jako Nostradamus, byl francouzský astrolog, lékař a údajný věštec, který je známý především díky své knize Les Prophéties. V tomto díle formou 942 básnických čtyřverší předpověděl mnoho budoucích událostí, z nichž některé se – při různých interpretacích – skutečně staly. První vydání této knihy vyšlo v roce 1555 a nutno podotknout, že mnohé z jeho předpovědí byly po celá ta léta poměrně přesné. Bohužel pro nás, většina z nich byla negativních. Nostradamus úspěšně předpověděl války, invazní vraždy i bitvy. Ani jeho předpověď pro rok 2022 není nejoptimističtější.

Nostradamus. Ilustrační foto.Zdroj: Autor: Gorgev / Shutterstock

Rok 2022 bude ještě horší než ten letošní

Z Nostradamových proroctví vyplývá, že v příštím roce si neoddychneme. Naopak. Náš svět by měly poškodit meteority, jejichž déšť by nás měl doslova zasypat. Proroctví doslova zní, že "dlouhá stopa blesku" na obloze vytvoří oheň. To by mohlo znamenat, že se se Zemí srazí velký asteroid.

Kromě toho Nostradamus předpověděl inflaci, která je v souvislosti s posledním děním velmi pravděpodobná. Existují dokonce spekulace o tom, že se vymkne kontrole, a to dokonce natolik, že by mohlo dojít ke znehodnocení amerického dolaru. Další nepříznivá předpověď se týká Francie, jež by se měla v příští roce potýkat s obrovskými bouřemi, jež povedou k záplavám, požárům, a naopak suchu v jiných částech světa.

Zdroj: Youtube

Lidstvo začne ještě více ovládat umělá inteligence.

Zajímavé je, že s Nostradamovými předpověďmi souhlasí i další známá věštkyně, Baba Vanga. I když předpověděla, že v příštím roce lidstvo najde lék na rakovinu, ani její další předpovědi nehovoří o roce plném pohody a štěstí, který bychom si jako lidstvo po drtící pandemii jistě zasloužili.

Zdroje: anomalien.com, www.google.com