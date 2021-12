Nostradamova vize pro rok 2022: exploduje nukleární bomba a změní se klima země

Nostradamova proroctví se až děsivě vyplňují.

Jméno francouzského lékaře a astrologa Michaela de Nôtre-Dame je spojováno s proroctvími a věštbami, které se až mrazivě vyplňují. Jeho předpovědi pro rok 2022 nejsou pro lidstvo zrovna růžové. Mimo jiné nás čeká podle věštce exploze nukleární bomby a ještě o něco děsivější celková změna klimatu.

Nostradamus je proslulý přesností svých předpovědí, datovaných již několik století nazpět. Jeho proroctví jsou většinou velmi významná, ohlašují obrovské celosvětové změny a mají vliv obecně na celou populaci. Po celá staletí až do dnešních dnů se jeho proroctví studují po celém světě a často se k nim obracejí i ti, kdo jinak v proroctví nevěří. Na jeden z mnoha zajímavých filmů se podívejte zde:

Měli bychom se bát?

Podle Nostradama bude rok 2022 plný znepokojivých událostí, z nichž některé by mohly doslova paralyzovat celé lidstvo. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy se Nostradamus nemýlil. K jeho nejvýznamnějším počinům patřily například předpovědi už v dobách morové epidemie, nebo dokonce přesná předpověď útoku na „dvojčata“ 11. září. Ale jeho znalosti zašly daleko dál – předpověděl dokonce konec světa, a to na rok 3797.

Jeho nejvýznamnější proroctví se pak týkalo smrti Jindřicha II., jíž lékař předpověděl již v roce 1559.

"Mladý lev přemůže staršího,

na bojišti v jediné bitvě;

Proklove mu oči zlatou klecí,

Dvě rány v jednu, pak zemře krutou smrtí.“

Předpověděl Nostradamus před tím, než byl Jindřich II. zasažen do oka během souboje s Gabrielem de Montgomery, zvaným Mladý lev.

Výbuch jaderné bomby

Ale vraťme se do současnosti. Podle Nostradama bude totiž rok 2022 sérií přírodních katastrof, nemocí, útoků a záplav. Například vybuchne ničivá jaderná bomba a způsobí klimatické změny a změny v postavení Země na obloze.

"Po čtyřicet let se neobjeví duha.

Čtyřicet let ji bude vidět každý den.

Suchá země se stane sušší

A velké záplavy budou vidět."

Tato dvě proroctví – výbuch bomby a změna zemského klimatu spolu tedy úzce souvisejí. Nostradamus napsal, že "král pokryje lesy, nebe se otevře a pole budou spálena žárem". Tato předpověď by mohla znamenat zničení amazonských deštných pralesů a rozšíření ozónové vrstvy, které by dále vystavilo Zemi slunečním paprskům v důsledku klimatických změn.

Nostradamus věštil v řeci symbolů.Zdroj: Profimedia.CZ

Vrchol globálního oteplování

Již na roky 2019-2020 předpověděl Nostradamus několik katastrof, z nichž nejedna souvisí se změnami klimatu: zvyšování teplot, tání ledovců a velké hurikány. "Uvidíme, jak voda stoupá a země se pod ní propadá," napsal věštec.

Zatímco někteří skeptici o důležitosti proroctví stále pochybují, pravdou je, že tuto realitu žijeme. Jsme svědky sucha, ničivých požárů a děsivých veder, jara měnícího se v léto a velmi chladných zim. Globální oteplování způsobuje, že hurikány jsou smrtelnější, částečně proto, že teplejší vzduch pojme více vody.

Australský příklad

"Ne každá povětrnostní událost je přímým důsledkem změny klimatu. Ale když vidíte trendy… začíná to nepopiratelně souviset s globální změnou klimatu," řekl pro BBC jeden z ekologů z univerzity v Sydney.

Jsme svědky ničivých požárů v Austrálii, které zachvátily zemi již před dvěma lety a během pěti měsíců tehdy zabily 24 lidí a miliony zvířat, zničily více než 1 200 domů a miliony hektarů půdy byly spáleny. Desítky tisíc domů zůstaly bez proudu a tisíce lidí byly evakuovány z pobřežních měst. I když nejsou požáry v Austrálii ničím novým, faktem je, že jsou rok od roku děsivější a ničivější, a rok 2022 by je měl posunout ještě více.

Pravdou je, že Nostradamus rostoucí teploty předpověděl a my bychom měli brát jeho varování vážně. Abychom se vyhnuli katastrofickým důsledkům zvyšující se teploty, musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom omezili globální oteplování. I v moderní době akceptujeme vliv hvězd a planet na naši jsoucnost a věříme, že energie, která vládne všemu na zemi i ve vesmíru, má dokonalou rovnováhu, kterou bychom se měli snažit udržovat.

