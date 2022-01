Nostradamus tvrdí, že letos zasáhne Zemi asteroid. NASA proroctví neignoruje

Nostradamus tvrdí, že v roce 2022 zasáhne Zemi asteroid.

Nostradamus patří mezi nejznámější a nejvýznamnější proroky napříč staletými. Předpověděl nástup Adolfa Hitlera, smrt amerického prezidenta J. F. Kennedyho nebo zničení Hirošimy a Nagasaki. Pro rok 2022 prorokoval „nebeský kámen letící k Zemi, po kterém bude následovat velký oheň". Máme se obávat?

Podle NASA nás letos mine dohromady 5 asteroidů. Ten největší a nejnebezpečnější uvidíme 18. ledna 2022 ve 22:51 EST. Objekt se objeví ve vzdálenosti 1,23 milionu km od Země. Asteroid (7482) 1994 PC1 byl objeven v roce 1994. Pohybuje se rychlostí 19,56 kilometrů za sekundu a i amatérští astronomové s malým dalekohledem ho rozpoznají. Bude vypadat jako světelný bod procházející v průběhu noci před hvězdami. Je totiž dvakrát větší než Empire State Building a bude zářit kolem 10. magnitudy.

NASA upozorňuje, že Asteroid (7482) 1994 PC1 budou doprovázet další 4 tělesa, pohybující se až v 2 milionové výšce, velká maximálně jako letadlo. Poslední planetka, označená jako (2022 AB), nás mine 20. ledna.

Nostradamus - proroctví 2022

Nostradamus nebyl jediný prorok, který pro tento rok předpověděl srážku Země s cizím tělesem. Baba Vanga věštila kolizi s objektem s podivným názvem Oumuamua. Hypnoterapeut Nicolas Aujula zase viděl kámen, jehož trasu odkloní raketa vyslaná armádou. Toto proroctví nemusí být pouhým výmyslem. NASA si totiž tento rok chce natrénovat, jak potencionální hrozbu zničit.

Sonda americké agentury s názvem DART (z anglického Double Asteroid Redirection Test) odstartovala 24. listopadu 2021 z Vandenbergovy letecké základny v americké Kalifornii. V září má narazit do měsíce planetky Didymos nazývaného Dimorphos, pohybující se asi 11 mil. km od povrchu Země. Půltunová loď na měsíc nejdříve vypustí kameru, která bude celou akci dokumentovat. Poté do asteroidu narazí rychlostí 6,6 kilometru za sekundu. Měla by ho tak odklonit z oběžné dráhy a změnit jeho budoucí trasu.

Planetární obrana

Obavy z planetek, které krouží vesmírem, jsou oprávněné. Právě proto existuje oddělení planetární obrany, jež se intenzivně zabývá různými metodami včasného odvrácení hrozby. Projekt má dvě fáze. V první se snaží odhalit co nejvíce vesmírných těles větších než 140 m. Právě ty podle vědců mohou způsobit velké regionální škody.

Tento rok si NASA natrénuje odklon planetky.Zdroj: Dotted Yeti/Shutterstock.com

V dalším kroku odborníci modelují jejich trajektorie a porovnávají je s oběžnou dráhou Země. Podle záznamů NASA experti identifikovali kolem 10 tisíc asteroidů, jež do nás mohou potencionálně narazit. Podle výpočtů nám však nebezpečí nehrozí.

