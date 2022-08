Nostradamova předpověď na rok 2023: Bude oheň na královské budově a velká válka

Prorok Nostradamus předpověděl pro rok 2023 třetí světovou válku.

Foto: Autor: Prachaya Roekdeethaweesab / Shutterstock

Bez obav můžeme říci, že stejně jako Nostradamus sám neměl nudný život, postaral se o to, že díky jeho proroctvím jej nemáme nudný ani my. Jeho proroctví se splňují s vysokou pravděpodobností: Podle ročního horoskopu se dosud vyplnilo více než 70 % z jeho 6 338 proroctví. Co nám Nostradamus „naplánoval“ v roce 2023?