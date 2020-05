Vědecký pohled na Nostradáma: Předpověděl vzestup Hitlera i koronavirus?

Nelze si nepovšimnout, že se při každé světové katastrofě okamžitě vyrojí tvrzení typu: "Nostradamus to předpověděl už v roce 1555!" Nejinak se to má za pandemie koronaviru. Co ale tajemný myslitel v 16. století skutečně napsal a proč se světové události na jeho verše roubují až poté, co se stanou?