Nostradamus byl francouzský lékař, astrolog a prorok, který žil v 16. století. Jeho proroctví se týkala hlavně událostí v Evropě a na Blízkém východě. Neexistuje žádný záznam o tom, že by předpověděl výbuch Yellowstonské sopky ve Spojených státech, přesto je mu tato předpověď připisována.

Pravdou je, že jeho proroctví lze interpretovat různě. Stejně tak tedy i tyto řádky:

"...zemětřesení, které se bude týkat

zejména západní oblasti Nového Města,

ale bude citelné v zemích po celém světě.

Sopečný oheň ze středu země..."

Jedná se skutečně o výbuch sopky? Anebo o strašné zemětřesení, které je rovněž predikováno tímto prorokem?

Co vlastně Nostradamus předpověděl?

Právě na základě tohoto čtyřverší existují hypotézy, že Michel de Nostredame, všeobecně známý jako Nostradamus, předpověděl katastrofický výbuch sopky v Yellowstonu. A to už v roce 2023.

Yellowstone je národní park v USA, který se nachází v oblasti Rocky Mountains ve státech Wyoming, Montana a Idaho. Sopka Yellowstone je součástí parku a je jednou z nejznámějších sopek na světě. Je to kaldera, tedy velká vyhaslá sopka s kráterovou jámou, a je známá pro své gejzíry, termální prameny a geotermální aktivity. Národní park je jeden z nejstarších národních parků na světě a byl založen roku 1872.

Může tato sopka vybuchnout? Podívejte se na děsivou simulaci:

Které ze čtyřverší?

Teoretici Nostradama tvrdí, že zhruba před 500 lety tento největší prorok předpověděl strašlivou sopečnou erupci, o níž hovoří i v jeho knize Les Prophéties z roku 1555. Stejně jako ostatní čtyřverší, i to o strašném výbuchu sopky zaměstnává teoretiky výkladem a analýzou toho, co vlastně astrolog sepsal.

Existuje totiž ještě jedno čtyřverší

"Je čas posunout svět do stavu připravenosti, nikoliv konfliktu.

Začal věk velkých povodní. Už se nezastaví.

Pokud vedení vaší země neprosazuje všeobecný stav připravenosti,

možná je čas najít si nové vedení..."

Údajná předpověď

Je důležité si uvědomit, že Nostradamova proroctví jsou velmi záhadná a nejasná a lidé si je mohou vykládat různými způsoby. Je také možné, že mnohá proroctví jsou Nostradamovi připisována falešně nebo jsou založena na zpětném výkladu událostí. I proto bychom měli přistupovat k těmto proroctvím kriticky a nebrat je příliš vážně.

Nostradamovi teoretici rovněž tvrdí, že prorok předpověděl "sopečný požár", zemětřesení, které pocítí celý svět a které se odehraje v "novém městě". Tato teorie byla v minulosti již několikrát prezentována. Stejné zemětřesení by totiž dle proroka mělo být "cítit v zemích po celé zeměkouli", stejně jako "sopečný oheň ze středu země", který rozpoutá "vzrušení v okolí Nového Města".

Pokud jde o polohu Nového města, je to záhada. Nicméně zastánci Nostradamových teorií tvrdí, že Nové město je pouze odkazem na americký kontinent, nikoliv skutečným městem.

Na další velmi vydařenou simulaci se podívejte zde:

Opravdu jde o Yellowstone?

Ač bylo s Nostradamem v průběhu let silně spojováno mnoho teorií o soudném dni, přesto jsme stále tady. I tyto verše prý odkazují dle Nostradamových vykladačů s největší pravděpodobností na Yellowstone.

Sopka Yellowstone je skutečně aktivní sopka a může v budoucnu vybuchnout, ale není známo, kdy se tak stane. Geologové studují sopku Yellowstone a její aktivity a vědí, že sopka má historii erupcí. Jedna z nich proběhla před 2 miliony let a tato erupce vytvořila kalderu. Od té doby měla sopka další menší erupce, ale žádná z nich nebyla tak silná jako ta před 2 miliony let. Geologové se snaží předpovědět, kdy se sopka zase vzpamatuje, ale není to snadné, protože existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit její aktivitu. V současné době neexistují žádné přesné predikce ohledně budoucí erupce sopky Yellowstone.

Pokud Yellowstone někdy skutečně vybuchne, emise oxidu siřičitého by mohly zabít téměř 90 000 lidí a učinit většinu území Spojených států neobyvatelnou.

Ale možná jde jen o hru se slovy, která pak lze interpretovat na různé události.

