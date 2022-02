Předpověděl Nostradamus nástup Putina? Z časově přesného proroctví mrazí

Vladimir Putin

Skeptik si při pročítání Nostradamových předpovědí pomyslí, jak je jednoduché stát se populárním prorokem, když chrlíte jednu katastrofickou vizi za druhou, aniž ji zasadíte do přesného časového rámce. Války a pohromy se přeci ve světě dějí každou chvilku, takže všechna vaše proroctví se nakonec dříve či později vyplní. A když už jeden letopočet Nostradamus uvedl, nic zvláštního se toho roku nestalo. Nebo jsme tomu snad jen nevěnovali pozornost?

Záhadné symbolické obraty, míchání několika jazyků dohromady a absence přesných dat, to vše dohromady činí Nostradamovo dílo fascinující a zároveň takřka bezcenné. Fascinující je, že se symboly hrůzy dají vykládat různými způsoby, takže na ně nalepíte jakoukoli skutečnou děsivou událost. Ze stejného důvodu ale Nostradamovy výklady nemají moc smysl. Nikdo si nemůže být jist, co měl autor přesně na mysli.

Francouzský lékař Michel de Nostredame ale nebyl žádný šarlatán. Studoval univerzitu a věnoval se výzkumu přírodních léčiv. Jedním z oborů, ve kterých získal vzdělání, byla astronomie. Ta se v 16. století ještě míchala s astrologií, a právě od pohybu nebeských těles Nostradamus odvinul svá proroctví pro doby budoucí. Vycházel přitom poctivě z toho, co se naučil.

Zlé znamení přineslo Slunce

Už ve své době mohl vypočítat, že v létě 1999 dojde k zatmění Slunce, které bude viditelné z Evropy jako úplné. Takovou vzácnou astronomickou událost přirozeně považoval za velmi špatné znamení. Do příslušného čtyřverší dokonce zapsal i letopočet:

"Rok tisíc devět set devadesát devět a sedm měsíců,

sestoupí z nebe velký Král Hrůzy,

vzkřísí velkého Krále z Angoulmois,

předtím a poté Mars bude vládnout podle náhody."

Konec milénia ve své době vzbuzoval obavy už sám o sobě, natož když se k tomu ještě přidala záhadná Nostradamova předpověď. Mnozí jeho vykladači očekávali konec světa nebo aspoň konec evropské civilizace. V podivném názvu "Angoulmois" bylo podle některých výkladů odhaleno Mongolsko a začalo se mluvit o vzkříšení Čingischána. Volnější interpretace hovořily o Žlutém nebezpečí nebo obecné invazi z východu, kterou by mohlo podniknout třeba i Rusko. Nechyběla ani teorie o ničivém nárazu meteoritu, jenž spadne z nebe jako Hrůza sama.

Řekli jsme si nicméně, že se Nostradamus zabýval astrologií. Jediné, co je s tímto oborem ve čtyřverší výslovně spojeno, je slovo Mars - rudá planeta pojmenovaná po římském bohu války. Podle Nostradama tedy v roce 1999 přicházelo něco, co mělo v Evropě rozpoutat válečný konflikt. Nic takového se ale nestalo. Neobjevil se ani Čingischán.

Nepřehlédli jsme něco?

Teprve nyní, když svět obrací zraky k Ukrajině a válka v Evropě se stává reálnou hrozbou, se rok 1999 najednou jeví v trochu jiném světle. Zatmění Slunce proběhlo 11. srpna. V tom samém týdnu Vladimir Putin poprvé přebíral funkci předsedy vlády Ruské federace. Nejvyšší státní pozice od té doby už nikdy neopustil, střídal post prezidenta a premiéra až do chvíle, kdy si změnou Ústavy zaručil možnost setrvat v prezidentském úřadu do roku 2036.

V roce 1999 jsme si ho příliš nevšímali a nikdo by si jeho osobu s hrozbou pro Evropu nespojoval. Nicméně právě tehdy "sestoupil" nebo spíše "vyšplhal" na ruské výsluní a rozjel nečistou politiku, jejíž následky nyní vidíme v ukrajinském Donbasu. Velký Král z Angoulmois by pak teoreticky mohl představovat Čínu, velkého Putinova spojence.

Jak to mohl Nostradamus vědět? Upřímně to asi takto přesně nevěděl, jinak by to i přesně zapsal. Vycházel ze svého výpočtu o zatmění Slunce a odhadoval, že to s sebou přinese něco nepěkného. Možná měl i nějakou vizi, ve které figuroval bůh Mars a slovo Angoulmois. Anebo je to vše jen náhoda. Rozhodně jde ale o náhodu pozoruhodnou.

Zdroje: www.washingtonpost.com, www.irishtimes.com, www.news.com.au