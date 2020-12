Proroctví Nostradama o 3. světové válce: Přichází doba, kdy východ oslabí západ

Proroctví jednoho z nejznámějších věštců, astrologů a lékařů, Michaela de Nostredame, fascinují lidi už po staletí. Nostradamus ve svých předpovědích vyjmenoval krize, které se dají přiřadit k různým katastrofám, jež nás po celém světě doprovázejí. Jednou z nich je i předpověď 3. světové války.

Kdy přesně má začít, o tom se různí odborníci dohadují již několik let. Podle některých zdrojů měla ničivá válka začít v roce 1999 nebo 2002. Podle jiných už začala, když americký prezident Trump 3. ledna 2020 schválil nálet bezpilotních letounů na iránského uznávaného vůdce sil Quds Qasem Soleimani v íráckém Bagdádu a Irán útok odplatil koordinovanými raketovými útoky na základny americké armády v Íráku.

Naštěstí, pokud je známo, konflikt válku nevyvolal a odpůrci Nostradových předpovědí si mnuli ruce. Jeho příznivci však, při blížícím se novém roce, vztyčují varovně prst. Třetí světová válka je na spadnutí a vedena bude z východu na západ.

Vědci se opírají rovněž o výroky ruského moderátora Vladimira Solovjova, který je často označovaný za hlavního propagandistu Kremlu. "V televizi večer co večer odsuzuje západní „ekonomicky dusivou“ strategii uvalování sankcí a naznačuje, že logickým důsledkem bude válka. Solovjov a hosté jeho debatního pořadu vždycky dospějí k závěru, že ruští politici i podnikatelé by měli se Západem přerušit veškeré styky, a to i s vlastními příbuznými, kteří tam žijí." Píše pro server irozhlas.cz Gita Zbavitelová, která zjišťovala situaci prostřednictvím ruské novinářky Anny Němcové na americkém serveru Daily Beast. (Zdroj: irozhlas.cz, Zprávy ze světa, říjen 2020)

Konflikt mezi Ruskem a západním světem se však táhne již několik let a rok co rok citují zastánci Nostradamových předpovědí slova věštce "Dvakrát postaven a dvakrát sesazen, Východ oslabí Západ. Námořní bitvy selžou ve chvíli největší potřeby. Velký muž bude ubit bleskem. Zlý skutek předvídaný nositelem petice.“ Věty pak klíčují na aktuální politickou situaci, a během posledních let tak dostávají vysvětlení, že válka začne mezi Íránem a USA, USA a Ruskem nebo Čínou a zbytkem světa.

Většina skeptiků souhlasí s tím, že Nostradamovy kryptické zprávy nejsou skutečnými předpovědmi budoucnosti. Ačkoli Nostradamovi následovníci tvrdí, že francouzský prorok předpověděl vzestup Adolfa Hitlera v roce 1933 a velký požár Londýna v roce 1666, předpovědi vyžadují velkou zpětnou vazbu, aby odpovídaly historickým událostem. Autor podcastu Skeptoid Brian Dunning řekl: „Nostradamovy spisy jsou využívány mnoha klamnými způsoby. Nejednoznačné a nesprávné překlady, 'kreativní' interpretace, spisy o falešných zprávách, fiktivní zprávy a prolomení neexistujících kódů v jeho čtyřverších, to vše přispívá k obrovskému množství vysvětlení, která se liší od toho, co kdy Nostradamus napsal.“ (Zdroj: www.express.co.uk, novinky, leden 2020)