Vtipná starověká hádanka: Co drží muž v rukou na řecké malbě? Vědci se přou

Starořecká malba na váze.

Foto: Zdroj: Mediterranean Section, Univ. of Pennsylvania Museum

Starořecká freska vypadá, jako by muž na ni zobrazený držel v rukou laptop. Jedná se o další důkaz toho, že již dříve byla naše budoucnost předpovězena? Anebo snad o návštěvu mimozemských bytostí, které staré Řeky obdarovaly moderní technologií? Cestování v čase je velmi diskutovaným tématem.

Může to být otevřená kniha, ale stejně tak se na 2500 let staré malbě na váze mohl objevit laptop. Navíc není jediná. Těchto "starořeckých laptopů" máme zachyceno více:

Cestování v čase

Pokud jste ale zastánce konspiračních teorií, pak kniha by byla příliš jednoznačným vysvětlením. Konspirační teoretici vidí v tomto zobrazení další "důkaz" existence cestování v čase, podobně jako tomu bylo v případě starověkého řeckého náhrobku z doby 100 let před naším letopočtem. I na něm spatřili rytinu ženy používající laptop, což následně vyvolalo nezodpověditelnou otázku. Někteří dokonce tvrdili, že cestovatel v čase přenesl přenosný počítač do doby, kdy byla socha vytvořena. A nyní je zde důkaz ještě starší – obraz starý téměř 3000 let opět zobrazuje sedícího muže používajícího laptop!

Starořecká malba s mužem s laptopem?Zdroj: Zdroj: Mediterranean Section, Univ. of Pennsylvania Museum

Jak vidíte, muž, nakreslený na boku vázy je oblečen do tradičního řeckého oděvu, ale v jedné ruce drží "laptop". Jak si dělají někteří legraci, tento "laptop" nemá porty USB. I tak je ale věc, kterou muž na váze třímá, velmi podobná laptopu nebo přenosnému zařízení, zejména pokud to tak chcete vidět.

"Když se na sochu dívám, nemohu si pomoci, ale vzpomenu si na delfskou věštírnu, která měla kněžím umožnit spojení s bohy a získat pokročilé informace," tvrdí někteří konspirační teoretici v komentářích pod videem na kanále YouTube nazvaném Still Speaking Out.

Jenže všichni tito hledači senzací budou zklamáni, protože na váze je něco zcela jiného. Co?

Co je to za tajemný předmět?

Podle archeoložky Kristiny Killgroveové je předmět na pár voskových tabulek, které se kdysi používaly k psaní. Na boku náhrobní rytiny pak mohly být uloženy dřevěné předměty, které mezitím shnily.

Jak je toto vysvětlení jednoduché v porovnání s těmi, kdo vidí (v případě prvního obrázku) dotykovou obrazovku nebo přístupová tlačítka v její horní části. Staří Řekové tedy zřejmě neměli přístup k vyspělé mimozemské technologii od "bohů".

Kromě těchto dvou teorií se objevují i takové, které říkají, že socha byla v minulosti poškozena a ony 2 díry jsou výsledkem pokusu o opravu pomocí kovových tyčí.

Na více takových příkladů se podívejte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.thesun.co.uk, www.booksfact.com, graecomuse.wordpress.com