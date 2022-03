V troskách Notre Dame vědci objevili záhadný sarkofág, snaží se k němu dostat

Požár katedrály Notre Dame v Paříži v roce 2019.

Foto: Loic Salan / Shutterstock.com

Požár jedné z nejkrásnějších evropských katedrál, Notre-Dame v Paříži v roce 2019, byl skutečnou katastrofou. Na druhou stranu ale díky němu byl objeven starobylý olověný sarkofág, který nabízí nový pohled na historii celé stavby.

Historie katedrály Notre-Dame sahá až do 12. století. I to je jeden z důvodů, že po ničivém požáru je katedrálu nutné zrekonstruovat. V této souvislosti začaly výkopové práce uvnitř katedrály, které jsou preventivním opatřením před instalací lešení potřebného k obnově 100 metrů vysokého dřevěného hřebene střechy. V roce 2019 zachvátil středověkou katedrálu Notre-Dame rozsáhlý požár, který zničil velkou část téměř 900 let staré budovy.

Tuto hroznou katastrofu si připomeňme v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Pinterest

Nečekaný nález

Při výkopech byly ale učiněny nečekané objevy. Podlaha křížení transeptu odhalila pozůstatky pozoruhodné vědecké kvality, jak uvedla pro Reuters Roselyne Bachelotová, francouzská ministryně kultury. Právě díky tomuto objevu byly výkopové práce prodlouženy až do 25. března. Místo vykopávek leží pod kamennou vrstvou, která pochází z 18. století, ale některé nižší úrovně sahají až do 14. století a některé dokonce do počátku 13. století, uvedlo ministerstvo kultury.

Archeologové totiž našli pod pařížskou katedrálou starobylý olověný sarkofág a fragmenty chórové zástěny. Prostor si proto vyžádal falší hlubší průzkumy.

„Podařilo se nám dovnitř poslat malou kameru, která ukázala zbytky látek, organické látky, jako jsou vlasy, a zbytky rostlin,“ řekl Christophe Besnier z francouzského Národního archeologického ústavu. „Skutečnost, že tyto rostliny tam stále jsou, naznačuje, že obsah byl velmi dobře zachován,“ dodal.

Sarkofág a jeho tajemství

Podle dosavadních informací archeologů patřil olověný sarkofág pravděpodobně vysokému hodnostáři. Je datován do 14. století, což z něj činí velkolepý nález.

Vykopávky také odhalily jámu bezprostředně pod podlahou katedrály, která pravděpodobně vznikla kolem roku 1230, kdy se katedrála Notre-Dame, jeden z nejstarších příkladů francouzské gotiky, stavěla.

Zdroje:

metro.co.uk, en.wikipedia.org, metro.co.uk/2022/03/16/ancient-sarcophagus