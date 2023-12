close info Profimedia.cz

Lenka Bělská 28. 12. 2023

Lidstvo prochází velkým evolučním přechodem srovnatelným s posunem od lidoopů k lidem. Mohou za to nové technologie, chování společnosti a přirozený výběr. Za necelých třicet let tak po naší planetě bude chodit nový druh rodu Homo. Bude lepší, než jsme my?

K dalšímu předělu prý směřujeme již několik desetiletí. První nápovědou, že k němu dochází, je podle výzkumníka Cadella Lasta z institutu Global Brain při univerzitě v Bruselu průměrná délka života. Ta se za posledních sto let zvýšila o třicet let. Trend prý bude pokračovat. V roce 2050 budou lidé slavit až 120 narozeniny. „Dostatek času způsobí, že se zpomalí celý biorytmus člověka. Zpozdí se i pohlavní dospělost," říká Last. „Bude běžné, že páry budou zakládat rodinu až v době, kdy se jejich předci stávali prarodiči." Zvyšování průměrného věku žen při narození prvního dítěte je patrný i v České republice. Zatímco v roce 2000 měly prvorodičky kolem 25 let, o dvacet let později se blížily ke třicítce. Lidská evoluce „Tyto změny by měly vytvořit nový druh člověka, zaměřeného více na kulturu než biologii," vysvětluje antropolog a odkazuje na tzv. teorii historie života. Ta říká, že přirozený výběr utváří délku existence organismu a načasování klíčových událostí tak, aby produkoval potomstvo schopné přežít. Vybírá si mezi tím, zda stráví svůj čas plozením co největšího počtu dětí nebo jejich výchovou. Čím je daný tvor vyspělejší, tím potřebuje delší dobu, aby dosáhl svého plného potenciálu. „Dějiny lidského života se v průběhu naší evoluce dají označit za jeden dlouhý trend k opožděné biologické reprodukci. Od rychlého po pomalé bytí a umírání mladých po umírání starých," říká Cadell Last. Evoluční posun je zároveň řízen technologickými inovacemi. Abychom mohli využít výhod našeho složitého světa, potřebujeme více času na vývoj. Ten bude v budoucnosti podpořen umělou inteligencí, která by měla vyrovnat množství pracovních míst s nízkou kvalifikací. Člověk v roce 2050 Podle Cadella Lasta jsme nyní svědky, jak náš vlastní druh prochází velkým evolučním přechodem srovnatelným s posuny od poloopic k opicím, opic k lidoopům a lidoopům k lidem. „Naše společnost je nyní v naprostém zmatku. Tato krize ale přináší příležitost. Příští systém proto bude daleko sofistikovanější," tvrdí. V roce 2050 se tak budou lidé nejen dožívat více než stovky let, ale také se posunou biologické hodiny. Možnost virtuální reality zároveň zpomalí opotřebování organismu a umělá inteligence pomůže při plnění běžných úkolů. Zdroje: www.businessinsider.com, www.seznamzpravy.cz, www.dailymail.co.uk, www.inc.com

