Populární filmová cena Český lev se uděluje od roku 1993. Na galavečeru předávání cen nechybí ty nejvíce známé osobnosti. Není se tak čemu divit, že se v roce 1996 na této prestižní události sešli opravdu tři filmoví velikáni. Tuto akci si společně užili Ondřej Vetchý, Pavel Nový a Jiří Krytinář.

Od vzniku zmiňované fotografie uběhlo už bez mála třicet let. Dva z herců na snímku se dokonce pyšní Českým lvem ve své sbírce ocenění. Pavel Nový se dočkal této prestižní ceny za roli ve filmu Bába z ledu. Ondřej Vetchý byl na České lva nominován osmkrát. Jednu z nominací proměnil a cenu si odnesl za roli Jirky Luňáka v seriálu Okresní přebor.

Pavla Nového nevzali na DAMU

Cesta za úspěchem byla pro tohoto herce velmi náročná. Třikrát ho nevzali na DAMU, vyhodili ho z divadla a šel dokonce pracovat na dráhu. Usilovně se snažil dostat do Ypsilonky a to se mu nakonec i povedlo.

Už několik generací diváků miluje Pavla Nového jako tatínka Pepu z komedie S tebou mě baví svět. Nezapomenutelným se stal i ve snímku Bába z ledu, kde si zahrál postaršího otužilce. Právě za tento snímek si vysloužil Českého lva. Milovníci seriálu Ulice ho zase znají jako profesora matematiky Mojmíra Kalinu.

„Věděl jsem to už dřív, že chci být herec. Jen chvíli jsem chtěl být mašinfíra. Jeli jsme motoráčkem domů na Železnou Rudu z poutě z Klatov, kde jsem zřejmě zpráskal pátý přes devátý, a několikrát jsem blinkal. Naštěstí ten motoráček řídil strejda Kropenáč, jak se mu říkalo, protože byl hrozně pihatej. A ten si mě vzal k sobě dopředu, já jsem tam točil nějakým kolem. A poprvé v životě jsem viděl „koleje přijíždět“ proti sobě – jak to bývá vidět ve filmu – a tohle bylo doopravdy,“ vzpomínal pro web Pro Ženy na zážitek, který ho ovlivnil. V minulosti se nějakou dobu živil jako šofér, traťový dělník, dřevorubec, kuchař a číšník.

Kladný hrdina

Ondřeje Vetchého milují především divačky. Tento herec hraje hlavně role, ve kterých vynikne jeho nezaměnitelné charisma. Často ho tak diváci vidí jako kladného hrdinu, který pro výhru dobra obětuje vše.

Zářil ve snímcích jako Kolja, Babí léto, Ženy v běhu nebo Prezidentka. V oblíbeném seriálu Případy 1. oddělení hraje majora Kozáka. Právě tato role mu přirostla k srdci. „S kolegy, s kterými jsme točili předcházející díly, mi bylo hodně krásně. A dospěl jsem do fáze, kdy je primárně důležitější s kým točíte, než co točíte. Přidaná hodnota k natáčení Případů, jako práci, je to lidské setkání. Často jsem si vracel pocity, které jsem při natáčení zakoušel,“ prozradil pro iDnes.cz. Oblíbeného herce najdete i na divadelních prknech. Od roku 1989 je členem hereckého souboru pražského Činoherního klubu.

Není se čemu divit, že Ondřej Vetchý v rolích kladných hrdinů září. Ve svém soukromém životě je hodně aktivní. V posledním roce se zasadil například o vznik sbírky na drony pro Ukrajinu. „Solidarita Čechů je uklidňující,“ prohlásil herec.

Bohém tělem i duší

Jiří Krytinář byl opravdu výrazným hercem. Zajímavostí je, že jeho výška dosahovala pouhých 122 centimetrů. Populární herec zemřel v roce 2015 na infarkt. „Byl bohém. Vychutnával si život až do konce,“ řekla otevřeně o Krytinářovi jeho dcera pro iDnes.cz.

Tohoto nezapomenutelného herce diváci milovali v seriálu Hospoda či v pohádkách Kouzelný měšec a Tři veteráni. Než se dostal k herectví, vyučil se hodinářem. Tato práce ho ovšem příliš nebavila. „Byl jsem naštvaný, že musím dvanáct hodin sedět s lupou pod lampičkou a spravovat budíky,“ vzpomínal v rozhovoru pro Šíp.

Jeho výška pro něj rozhodně nebyla handicapem. Zahrál si dokonce v několika populárních zahraničních snímcích. Objevil se jako trpaslík ve filmu Letopisy Narnie: Princ Kaspian.

Není se tak čemu divit, že když se tito tři oblíbení herci sešli na jednom místě, bylo o zábavu postaráno. Přesvědčte se o tom v naší galerii. Na snímcích z roku 1996 se neuvěřitelně baví.

